Lễ xuất quân đội tuyển Công an tỉnh Nghệ An tham gia Đại hội khỏe "Vì ANTQ" và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ, có đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo huấn luyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Ban huấn luyện và cán bộ, chiến sĩ tham gia đội tuyển Công an tỉnh.

Toàn cảnh buổi lễ

Đại hội khỏe “Vì ANTQ” lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI là hoạt động lớn của Bộ Công an hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 - 19/8/2025). Đội tuyển Công an tỉnh Nghệ An sẽ tham gia thi đấu tại Bảng thi số 4, được tổ chức từ ngày 25/10 - 01/11/2024 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo huấn luyện tặng hoa động viên Ban huấn luyện và đại diện các đội tuyển



Đại diện cán bộ, chiến sĩ tham gia đội tuyển phát biểu quyết tâm thi đấu, mang về thành tích cao cho Công an tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 348/KH-BCA-X03 của Bộ Công an và Kế hoạch số 274/KH-CAT- PX03 của Công an tỉnh về thành lập Đội tuyển tham gia Đại hội khỏe và Hội thi của Bộ Công an, ngày 09/9/2024, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện của các Đội tuyển. Sau thời gian tập trung huấn luyện, với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Ban chỉ đạo, Ban huấn luyện và các vận động viên đã không ngừng cố gắng, tích cực tập luyện, “vượt nắng, thắng mưa” phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện. Qua đó, đã lựa chọn 127 đồng chí giỏi chuyên môn, tích cực rèn luyện để tham gia Đại hội khỏe và Hội thi của Bộ Công an.

Các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Ban huấn luyện và cán bộ, chiến sĩ tham gia đội tuyển Công an tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục mọi khó khăn trong quá trình tập luyện để chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện tham gia Đại hội và Hội thi của đội tuyển. Đồng chí Giám đốc cũng yêu cầu, mỗi vận động viên phải thực hiện nghiêm điều lệ giải, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, thi đấu trung thực, cao thượng, phát huy tinh thần đoàn kết, tự tin, quyết tâm thi đấu hết mình để mang về thành tích cao nhất cho đội tuyển Công an tỉnh nhà.

