Công an tỉnh Nghệ An: Giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 8/2023

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh: Đại tá Nguyễn Đức Hải, Đại tá Lê Văn Thái, Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Đại tá Trần Hồng Quang và đại diện Lãnh đạo các phòng Công an tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến Công an các huyện, thành phố, thị xã.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị

Trong tháng 8/2023, Công an Nghệ An đã chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức các hội nghị, lễ kỷ niệm quan trọng, bảo đảm chất lượng, tạo được nhiều dấu ấn đậm nét, được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, điển hình như: Lễ tổng kết xây dựng 2.820 căn nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở từ nguồn vận động hỗ trợ của Bộ Công an và Công an tỉnh; tổ chức “điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò... Bảo đảm tốt an ninh quốc gia, không để phát sinh phức tạp, Công an tỉnh đã ban hành các “phương án” chỉ đạo toàn diện trên lĩnh vực an ninh. Triển khai lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự kiện chính trị, xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phát biểu tại hội nghị

Triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (nhất là đợt tổng kiểm soát xe vận tải khách và xe container), công tác phòng cháy, chữa cháy (nhất là tuyên truyền, phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”).

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tiếp tục đấu tranh có hiệu quả tội phạm ma túy, tội phạm trục lợi bảo hiểm xã hội, tập trung làm sạch địa bàn cấp xã có ma túy. Trong đó, hiện nay 10/10 phường, xã của thị xã Hoàng Mai đã được thẩm định sạch về ma túy; Công an thành phố Vinh phá chuyên án, bắt, khởi tố 07 bị can về tội “gian lận bảo hiểm y tế”, gây thiệt hại và chiếm đoạt số tiền bảo hiểm hơn 2,1 tỷ đồng; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an huyện Đô Lương phá chuyên án, bắt 01 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 12.000 viên MTTH…

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo các phòng Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian vừa qua. Để toàn Công an tỉnh hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tập trung tối đa lực lượng, biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu công tác, đồng thời, chú trọng phấn đấu đạt nhiều thành tích nổi bật, chiến công xuất sắc.

Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt phương châm “An ninh chủ động”, phát hiện, ngăn chặn các mối đe dọa từ sớm, từ xa, từ cơ sở; triển khai các biện pháp thật căn cơ, bài bản trong giải quyết các vụ việc nổi lên, không để xảy ra “điểm nóng”, bảo đảm tốt an ninh cơ sở. Thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh; đồng thời tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm tội phạm hình sự; tiếp tục tham mưu đôn đốc các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi phạm tội bột phát do nguyên nhân xã hội; thường xuyên rà soát và chủ động đấu tranh với số đối tượng hoạt động phạm tội trong các băng, ổ nhóm, tuyệt đối không để xảy ra các vụ án gây dư luận xấu... Chủ động nắm chắc và có các biện pháp đấu tranh đối với số đối tượng hình sự cộm cán từ các địa phương khác về Nghệ An trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng kết luận hội nghị

Với mục tiêu nhất quán là quyết tâm làm sạch, giữ sạch các địa bàn sạch về ma túy, thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phát huy tối đa tinh thần, trách nhiệm, với tội phạm thì phải kiên quyết, đấu tranh thường xuyên, liên tục, phải nắm, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, không để sót lọt các vụ án ma túy với tang số lớn. Công an các đơn vị, địa phương tập trung xây dựng địa bàn sạch về ma túy tiến tới xây dựng huyện sạch về ma túy, tham mưu và thực hiện quả đợt cao điểm đấu tranh, tuyên truyền thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Lãnh đạo Công an tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, triển khai các giải pháp công tác tại các tuyến đường trọng điểm, hạn chế tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc trong dịp Lễ 02/9/2023...

Toàn cảnh hội nghị

Tác giả: Minh Khôi - Xuân Bắc

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn