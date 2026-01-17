Bắt quả tang đối tượng buôn pháo nổ, giấu heroin trong người

Khoảng 20h30 ngày 15/1, Tổ công tác Công an xã Ngọc Hồi làm nhiệm vụ tuần tra trước cổng Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thì phát hiện một người đàn ông đứng cạnh hai thùng carton có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong các thùng carton chứa nhiều ống hình trụ tròn màu đỏ, nghi là pháo nổ.

Đối tượng Lò Văn Hải và tang vật thu giữ

Danh tính đối tượng được xác định là Lò Văn Hải (sinh năm 1999, trú tại tỉnh Sơn La). Tiếp tục kiểm tra trên người đối tượng, Tổ công tác phát hiện 2 gói giấy chứa chất bột màu trắng. Kết quả giám định sơ bộ xác định chất bột này là 0,4 gam heroin; số tang vật pháo thu giữ có tổng khối lượng 17,1 kg pháo nổ.

Tại cơ quan công an, Lò Văn Hải đã bị lập biên bản, tạm giữ cùng toàn bộ tang vật để phục vụ công tác điều tra. Hiện Công an xã Ngọc Hồi đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vụ việc cho thấy sự quyết liệt của lực lượng công an cơ sở trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là các hành vi mua bán pháo nổ trái phép và tàng trữ ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Tác giả: Cao Thắng

Nguồn tin: vov.vn