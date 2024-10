TP Vinh sẽ có gần 600 camera phạt nguội và giám sát an ninh

Hệ thống camera giám sát an ninh và phạt nguội ở thành phố Vinh đã được lắp đặt, chuẩn bị đưa vào vận hành - Ảnh: TÂM PHẠM

Ngày 25-10, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - đã chủ trì buổi họp đánh giá, nghiệm thu kỹ thuật hệ thống giám sát an ninh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vinh để đưa vào hoạt động chính thức.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, để phát huy hơn nữa công năng của hệ thống camera giám sát an ninh trong việc đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đặc biệt trong việc xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự và bảo vệ các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn, Công an Nghệ An đã triển khai lắp đặt hệ thống giám sát an ninh và đảm bảo trật tự, xử lý vi phạm giao thông tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh.

Hệ thống giám sát an ninh có gần 600 camera tại hơn 190 điểm, trải đều rộng khắp trên địa bàn thành phố Vinh.

Trong đó tập trung tại các nút giao thông, như: vòng xuyến, ngã ba, ngã tư các tuyến đường chính nội thị, các tuyến giao thông trọng điểm và các mục tiêu quan trọng…

Đây là trung tâm chỉ huy hiện đại, đồng bộ nhất hiện nay, tất cả hệ thống camera và hệ thống quản trị phần mềm, dữ liệu đều tích hợp, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), nhận diện tìm kiếm thông minh, phù hợp với xu hướng công nghệ mới 4.0.

Hệ thống giám sát an ninh có gần 600 camera tại hơn 190 điểm, trải đều rộng khắp trên địa bàn thành phố Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Một số tính năng, tác dụng quan trọng của hệ thống như: truy vết người vi phạm; thiết lập tích hợp hỗ trợ phương án bảo vệ mục tiêu, dẫn đoàn và các phương án đảm bảo an ninh trật tự khác; tầm kiểm soát theo biển kiểm soát, đặc điểm phương tiện; hỗ trợ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phát hiện lỗi và phục vụ công tác xử lý vi phạm giao thông.

Trước đó, trong thời gian thử nghiệm một tháng, hệ thống mới với giải pháp công nghệ thông minh, Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời truy bắt nhiều nghi phạm gây án trên địa bàn, cũng như hỗ trợ công an các địa phương truy vết các nghi phạm có liên quan.

Công an tỉnh Nghệ An sẽ hoàn thiện quy trình xử phạt các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ thông qua hình ảnh ghi lại lỗi vi phạm của người tham gia giao thông từ hệ thống camera giám sát an ninh.

Đây là lần đầu tiên thành phố Vinh triển khai hệ thống camera phạt nguội về an toàn giao thông.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh được nâng cấp, cải tạo và mở rộng - Ảnh: DOÃN HÒA

Trong giai đoạn 2020-2025, thành phố Vinh chi hơn 1.450 tỉ đồng để nâng cấp, cải tạo các tuyến đường chính như đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong Nguyễn Thị Minh Khai, đại lộ Lênin… Các tuyến phố này được thay thế cây xanh, hạ ngầm hệ thống đường dây điện, viễn thông, mở rộng vỉa hè, cống thoát nước. Hệ thống giao thông thay đổi nhanh, góp phần hình thành diện mạo đô thị văn minh, hiện đại và phát triển.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ