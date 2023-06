Công an Nghệ An: Công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Trong dịp này Công an Nghệ An có 65 đồng chí lãnh đạo được thăng cấp, nâng lương năm 2023. Việc thăng cấp bậc hàm, nâng lương là sự ghi nhận, đánh giá của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh đối với công lao, thành tích, kết quả, sự phấn đấu trưởng thành của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an. Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn của mỗi cá nhân mà còn là niềm vui chung của toàn lực lượng Công an Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định đối với 65 đồng chí, được Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh chọn đại diện dự Lễ thăng cấp bậc hàm, nâng lương lần này là những sỹ quan ưu tú, được Lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh tín nhiệm, giao trọng trách quan trọng trong lực lượng Công an Nghệ An. Trong niên hạn, các đồng chí đã tận tâm, tận tụy, nỗ lực phấn đấu hết mình để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của tập thể Công an các đơn vị, địa phương, của Công an tỉnh.

Chúc mừng các đồng chí đã được thăng cấp bậc hàm lần này, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị các đồng chí được thăng cấp bậc hàm tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, không ngừng rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự xã hội.

Thay mặt các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng lương Thượng tá Phạm Thành Long - Trưởng Công an huyện Diễn Châu phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, thay mặt các sỹ quan được thăng cấp bậc hàm, đồng chí Thượng tá Phạm Thành Long - Trưởng Công an huyện Diễn Châu đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Bộ Công an, sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các đồng chí Công an các đơn vị; đồng thời, hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, xứng đáng với niềm tin của các đồng chí lãnh đạo, xứng đáng với chức vụ, cấp bậc hàm đang đảm nhận.

