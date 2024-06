Công an Nghệ An làm theo lời Bác

1. Thời gian qua, Công an Nghệ An luôn chủ động triển khai các biện pháp căn cơ để phòng ngừa, làm giảm tình hình tội phạm gắn với mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nổi trên địa bàn; khám phá nhiều vụ án, chuyên án có tiếng vang được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.

Quá trình đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể mưu trí, cương quyết trong đấu tranh với tội phạm, thực hiện lời dạy của Người “đối với địch phải cương quyết, khôn khéo”. Điển hình, thông qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An xác định 2 băng nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia do hàng chục đối tượng người Việt Nam câu kết chặt chẽ với các đối tượng người nước ngoài hoạt động tại Campuchia để lừa đảo hàng nghìn người tại Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Với những chiến công, thành tích xuất sắc, Công an Nghệ An vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trước tình hình đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an các huyện Yên Thành, Con Cuông, Diễn Châu, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Thanh Chương, Đô Lương, TP Vinh, các phòng nghiệp vụ, Tổ 373, cùng với Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) xác lập, đấu tranh khám phá các chuyên án. Kết quả từ ngày 6 đến 16/2/2024, Ban chuyên án đã nêu cao tinh thần, ý chí tấn công tội phạm không ngơi nghỉ, “xuyên Tết” để xác minh, truy tìm và khôn khéo sử dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh thắng lợi trước phương thức, thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm. Kết quả đã thành lập 50 tổ công tác lần lượt phá chuyên án, bắt 2 băng nhóm gồm 50 đối tượng hoạt động phạm tội tại Campuchia. Quá trình đấu tranh, xác định 2 băng nhóm đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người dân Việt Nam với số tiền hơn 700 tỷ đồng. Hay ngày 1/2, tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Cửa Lò xảy ra vụ cướp tài sản manh động, liều lĩnh. Với quyết tâm sớm điều tra khám phá vụ án, ổn định tình hình, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị liên quan xác lập chuyên án để đấu tranh. Quá trình xác minh, điều tra, ban chuyên án đã khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ, bài bản các biện pháp nghiệp vụ. Và chỉ chưa đầy 48 tiếng, ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Đinh Khương Linh (SN 1986), trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh. Việc kịp thời khám phá chuyên án vào thời điểm sát Tết có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an Nghệ An.

2. Bên cạnh đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, mang lại bình yên cho nhân dân, nhiều tập thể đã có các hoạt động tình nghĩa, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép”. Điển hình như, thực hiện Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Công an 48/48 đơn vị, địa phương tại Nghệ An đã xây dựng kế hoạch, tích cực phát động CBCS, vận động và kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, qua đó đã tổ chức đa dạng các hình thức trao tặng quà giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài lực lượng, qua đó đóng góp tích cực để Công an tỉnh ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo” do tỉnh phát động với số tiền hơn 7,5 tỷ đồng. Hay với tinh thần “Lúc dân cần CSGT có, lúc dân khó có CSGT”, vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đội CSGT - ĐB số 03, Trạm CSGT Diễn Châu - CSGT; Công an huyện Anh Sơn thông qua công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm TTATGT trên các tuyến, địa bàn phụ trách đã tổ chức trao tặng nhu yếu phẩm, lương thực nhằm hỗ trợ, động viên tinh thần cho hàng trăm người dân khi di chuyển hành trình dài về quê đón Tết, với tổng số tiền 100 triệu đồng. Hoạt động ý nghĩa, đầy nhân văn, ấm áp tình người của các đơn vị để lại nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Dịp này, tuổi trẻ Công an tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng như: Ban Thanh niên Công an tỉnh tổ chức thiết thực, ý nghĩa chương trình gói, nấu bánh chưng mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của Công an tỉnh, qua đó đã trao tặng 600 cặp bánh chưng tới các bệnh nhân nghèo đang điều trị xuyên Tết tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Nhân Tháng Thanh niên, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp Mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Trung tổ chức chương trình thiện nguyện “Tháng Ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; trao 1 phòng tin học cho Trường mầm non Nậm Cắn; trao tặng 300 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện con đường bích họa “Tự hào một dải non sông”; trao tặng cờ Tổ quốc, hành trình vì người chiến sĩ nơi hải đảo, biên giới; công trình thắp sáng đường biên; thăm tặng quà Công an xã, Đồn Biên phòng Nậm Cắn. Tổng trị giá quà tặng hơn 320 triệu đồng.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

3. Từ việc hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tấm gương của Người, đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân có nhiều hành động cao đẹp, ý nghĩa, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Một trong những điển hình đó là tấm gương dũng cảm, kịp thời cứu nạn nhân thoát khỏi tử thần. Theo đó, ngày 7/12/2023, do quẫn bách về tâm lý, chị L.T.H (SN 2004) đã leo lên sân thượng tòa nhà chung cư 25 tầng để tự tử. Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng với Công an TP Vinh triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, tình thế rất nguy hiểm, việc triển khai phương án rất khó khăn, Thiếu tá Nguyễn Thế Song, Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH số 1 đã mưu trí, bí mật tiếp cận từ phía sau khống chế an toàn không để cô gái tự tử. Hay trong lúc Đại úy Nguyễn Sơn Hà (Công an huyện Nam Đàn) đang chở vợ đi cấp cứu trong đêm vắng, nhưng khi phát hiện cô gái kêu cứu do bị đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm tại khu vực xã Hưng Hòa, TP Vinh, Đại uý Nguyễn Sơn Hà đã nhanh chóng lao đến, cùng với Công an xã bắt giữ đối tượng.

Thông qua công tác, chiến đấu đã có nhiều cán bộ, đảng viên Công an tỉnh Nghệ An nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, được các cấp tuyên dương, tặng bằng khen, tiêu biểu là: Đại úy Trương Thế Quyền, Phó Đội trưởng, Công an huyện Thanh Chương được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023; Trung úy Nguyễn Anh Tú, Bí thư Chi đoàn Công an huyện Quỳ Hợp được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân