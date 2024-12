Công an Nghệ An bắt giữ đối tượng truy nã sau 15 năm lẩn trốn

Trong tỉnh

Ngày 25/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Nghi Lộc vừa bắt giữ đối tượng Lê Thành Nhung. Đây là đối tượng bị truy nã 15 năm vì có liên quan đến vụ án “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước" xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa.