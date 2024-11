Truy bắt kẻ trốn nã 11 năm và vận động đối tượng từ nước ngoài trở về đầu thú

Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và bị can để tiếp tục điều tra và xử lý đối với Lê Kim Nữ (SN 1983, trú ở thôn Bình Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Nữ không chỉ là đối tượng trốn nã 11 năm về tội “Trộm cắp tài sản” theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa, mà còn có 14 năm trốn nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An.

Lê Kim Nữ sau khi bị bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, 12 năm về trước, vào chiều 6/10/2012, Nguyễn Phú Nông (SN 1979, trú ở thôn Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển xe máy BKS 78F4-6645 chở Lê Kim Nữ đi tìm nơi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Khi đến nhà ông Ngô Thanh Xuân (SN 1966, trú ở 32/1 Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), Nữ đứng bên ngoài canh chừng còn Nông đột nhập vào bên trong “ẵm” chiếc ti vi Toshiba màn hình phẳng 32 inch. Cùng lúc đó anh Xuân phát hiện, hô hoán cho nhiều người truy đuổi đến xã Bình Ngọc – nay là phường 1, TP Tuy Hòa thì bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Nữ khai nhận tên là Huỳnh Thị Tuyết, vợ của Nông. Trong lúc vụ việc còn đang được điều tra thì Nữ lẩn trốn biệt dạng, nên bị khởi tố, truy nã từ ngày 6/12/2013; còn Nông đã bị truy tố và xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”.

Khi xác minh nhân thân Lê Kim Nữ, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa phát hiện trước khi gây ra vụ trộm cắp nêu trên, Nữ đã gây án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào tháng 9/2010 rồi lẩn trốn, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An khởi tố bị can, ra quyết định truy nã trên toàn quốc.

Sau nhiều năm truy lùng Lê Kim Nữ nhưng không phát hiện dấu tích, trong thời gian gần đây các trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa nắm được nguồn tin Nữ đã dạt ra miền Bắc, sinh sống nhiều nơi với nhiều tên tuổi khác nhau. Sau đó cặp bồ, chung sống như vợ chồng với một người đàn ông ở huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc), rồi mở điểm kinh doanh hải sản. Từ kết quả xác minh nguồn tin, một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa vượt chặng đường hơn 1.000km ra Vĩnh Phúc truy bắt Lê Kim Nữ, trước sự ngỡ ngàng của nhiều người dân địa phương.

Ngoài Lê Kim Nữ, cuối tháng 10/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã vận động một đối tượng đang mưu sinh ở Malaysia trở về nước đầu thú sau hơn 7 năm trốn nã về tội “Cướp tài sản” theo khoản 1, điều 133 BLHS năm 1999. Đó là Nguyễn Thị Đài (SN 1995, trú ở thôn Phụng Tường 1, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) đã tham gia gây án cướp tài sản tại phường Phú Đông, TP Tuy Hòa từ ngày 8/6/2017 nên Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa khởi tố bị can, truy nã trên toàn quốc theo diện đặc biệt nguy hiểm.

Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân