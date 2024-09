Bắt giữ "nữ quái" cạo tóc, giả nam trốn nã sau 16 năm

Sáng 20/9, Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 1978, trú Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) sau 16 năm lẩn trốn.

Nguyễn Thị Hồng Thắm bị bắt giữ sau 16 năm trốn nã.

Năm 2008, Nguyễn Thị Hồng Thắm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện Sơn Dương sau đó bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Hồng Thắm về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi gây án, đối tượng Thắm đã lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để che giấu thân phận như: thay đổi nhân thân, lai lịch, nơi ở, chỗ làm việc.

Đặc biệt đối tượng còn thay đổi về ngoại hình, cắt tóc trọc, mặc trang phục nam giới…, gây rất nhiều khó khăn cho quá trình xác minh, truy bắt đối tượng.

Hình ảnh đối tượng tại thời điểm bị truy nã 16 năm trước.

Tuy nhiên, bằng việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cùng sự phối hợp tích cực của các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, Công an các tỉnh, Công an huyện Sơn Dương phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tác giả: Đặng Ngọc Thuỷ

Nguồn tin: nguoiduatin.vn