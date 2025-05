Công an Nghệ An bắt 2 đối tượng, thu giữ 1,5 tấn pháo

Pháp luật

Ngày 20/5/2025, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hai đối tượng trong Chuyên án buôn bán pháo nổ xuyên Quốc gia.