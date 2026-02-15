11 con cả dâu rể tụ họp dịp Tết, mẹ ở Nghệ An xúc động

Nguyễn Như (thứ 3 từ phải sang) hạnh phúc khi dịp cận Tết, nhà có đông đủ anh chị em về thăm mẹ.

Những ngày giáp Tết, căn nhà nhỏ ở Nghệ An của bà Nguyễn Thị Năm (sinh năm 1966) rộn ràng tiếng cười khi 6 con gái và 1 con trai cùng về sum họp. Tính cả con dâu, con rể và các cháu, bà xúc động khi cả nhà 19 người cùng chụp ảnh đại gia đình.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Như (sinh năm 2005), thành viên thứ 6 trong gia đình, cho biết đây là khoảnh khắc đặc biệt nhất từ trước đến nay.

"Gia đình tôi có 8 anh chị em, gồm 7 gái và 1 trai. Biến cố ập đến năm 2018, khi bố tôi qua đời. Thời điểm đó, mẹ và các anh chị lớn thay nhau gồng gánh, nuôi 5 em nhỏ tiếp tục đến trường", cô nhớ lại.

Chị cả sinh năm 1990 của Như sau đó cũng qua đời do tai nạn giao thông. Nhiều mất mát khiến cả nhà cô càng thêm trân quý những lần đoàn tụ hiếm hoi.

Hiện các anh chị em của Như đều có cuộc sống riêng ổn định. Chị Vân (sinh năm 1992) đã lập gia đình, sinh sống và làm việc tại Hưng Yên; anh trai Hữu Huy (sinh năm 1994) cũng lập nghiệp ở Hưng Yên; chị Ngân (sinh năm 1997) làm việc tại Nam Định; chị Trang (sinh năm 1999) làm việc tại Nhật Bản; chị Yến (sinh năm 2002) lập gia đình và làm việc ở Nghệ An; Như đang học tập tại Hà Nội và em út Thắm (sinh năm 2008) là học sinh THPT.

Khoảnh khắc đông đủ hiếm hoi của gia đình Nguyễn Như sau nhiều năm.

Mỗi người đều có gia đình, công việc riêng, lại thêm con nhỏ, việc sắp xếp về đông đủ gần như rất khó. Từ trước đến nay, gia đình Như chưa từng có một bức ảnh chung đủ các anh chị em. Lần sum vầy này thiếu bố và chị cả, mọi người vẫn coi đây khoảnh khắc đặc biệt nhất.

“Bình thường nhà tôi khá neo người, chỉ còn mẹ và em gái út ở nhà nên khoảnh khắc gia đình sum vầy rất vui và xúc động”, Như tâm sự.

Các anh chị của Như sắp xếp trở về 2-3 ngày nhân dịp giỗ bố, coi như một cái Tết sớm dành cho mẹ và các em. Sau khi xong việc nhà, mỗi người lại trở về với cuộc sống riêng, lo Tết bên gia đình nội.

Đặc biệt, chị gái Trang của Như cũng bay từ Nhật Bản về đúng dịp này. "Tôi từ Nhật về ăn Tết nên năm nay cả nhà về đông đủ, ai nấy đều rất vui. Chỉ có mấy chị em chưa chồng bị giục lấy thôi”, Trang vui vẻ nói.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn