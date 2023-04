'Vượt dốc' xây nhà cho người nghèo ở miền Tây Nghệ An

Hưởng ứng cuộc vận động của Tỉnh ủy Nghệ An, Bộ Công an và Công an tỉnh đã kêu gọi hỗ trợ xây dựng 2.420 nhà ở cho 2.420 hộ nghèo ở tại 6 huyện biên giới Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương. Trong ảnh: Chiến sĩ công an chở theo vật liệu, leo dốc lên hỗ trợ người dân xây nhà. Ảnh: Phạm Tâm