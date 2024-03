Đình chỉ công tác cán bộ hải quan đập vỡ kính ô tô sau va chạm giao thông

Tối 14/3, trả lời VTC News, ông Nguyễn Sỹ Nam, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Cục Hải quan Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông P.H.B. (SN 1984) - ngươi dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô sau khi xảy ra va chạm giao thông.

Người đàn ông lấy mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô sau va chạm giao thông.

"Sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với ông P.H.B để chờ kết luận điều tra của cơ quan công an. Ngoài ra, đây cũng là hình thức xử lý bước đầu. Sau khi có kết luận của cơ quan Công an thì chúng tôi sẽ có phương án xử lý tiếp theo", ông Nguyễn Sỹ Nam cho biết thêm.

Ông P.H.B lấy mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô sau va chạm giao thông

Như VTC News đưa tin, khoảng 7h ngày 13/3, tại vòng xuyến ngã 5 đường Trường Thi - Lê Hồng Phong, TP Vinh (Nghệ An) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và ô tô.

Vào thời điểm trên, ông P.H.B lái xe máy BKS 37N9-6899 đi vào vòng xuyến thì va chạm giao thông với ô tô BKS 37A-243.XX do một nữ quân nhân cầm lái, khiến xe máy ngã xuống đường.

Sau khi ngã, ông P.H.B lập tức cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính lái của ô tô, rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái ô tô.

Toàn bộ hành động của nam thanh niên được người tham gia giao thông quay lại và đăng trên mạng xã hội.

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: Báo VTC