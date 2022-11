Con rể thứ trong vụ 3 con gái đốt nhà mẹ: 'Vợ tôi ra đi là giải thoát'

Liên quan đến vụ việc 3 cô con gái phóng hỏa đốt nhà mẹ ở Hưng Yên, gia đình cho biết người con gái thứ 2 là chị Đ.T.Đ (SN 1988) đã từ vong vào lúc 14h chiều 27/11 sau gần 1 tháng điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.

Trong chia sẻ với Infonet, chồng của chị Đ cho biết: "Vợ tôi ra đi như vậy là giải thoát cho cô ấy". Giải thích về điều này, anh N.V.T (36 tuổi) chia sẻ rằng anh đau đớn và xót xa khi nhìn vợ điều trị ở Viện Bỏng Quốc gia. Bởi bỏng xăng không giống các vết bỏng khác. Người bỏng xăng bị lượng chì nhập vào cơ thể rất độc hại, nó làm cho cơ thể ngày một suy nhược và dần dẫn đến tử vong.

Anh T. tâm sự: "Ban đầu tôi vẫn hy vọng cô ấy có thể sống sót được nên cả gia đình tôi cố gắng chạy chữa. Nhưng sau nhiều ngày chữa trị, hàng ngày nhìn vết thương ở đùi vợ bị lở loét trong đau đớn, tôi xót xa không thể kìm lòng. Vết thương như vậy, nếu có sống cũng đau khổ. Và mọi người đều hiểu, nếu có sống thì vợ tôi cũng khó thoát cảnh tù tội.''

Sau khi chị Đ. vong, cơ quan công an đã đến tiến hành khám nghiệm tử thi rồi mới để gia đình đưa về nhà mai táng. Suốt quãng thời gian gần 1 tháng điều trị cho chị Đ. tại Viện Bỏng, gia đình đã lo viện phí gần 300 triệu đồng. Anh T cho hay, vợ dùng thuốc kháng sinh ngoài rất nhiều và lọc máu nhiều lần nhưng vẫn không qua khỏi.

Anh T. tiết lộ người con gái út bị thương nhẹ nhất, chỉ bị bỏng 2 chân nhưng hiện vẫn chưa đi lại được. Còn người mẹ trong tình trạng tiên lượng xấu, rất khó qua khỏi.

Được biết, anh T. và vợ tuy trên giấy tờ là vợ chồng nhưng đã li thân 6 năm nay, có điều chưa ra tòa li hôn. Họ có với nhau 2 người con.

Trước đó, tối 18/11, Đ.T.Đ. (SN 1982, người con gái đầu) đã tử vong sau gần 20 ngày điều trị tại Viện bỏng Quốc gia. Như đã đưa tin, nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất.

Sáng 30/10, 3 người con gái mang theo can xăng 10 lít đến nhà mẹ đẻ của mình là bà V.T. Đ ở xã Trung Hòa (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Sau tranh cãi ngoài cửa, cả ba cùng mẹ đẻ tiếp tục vào trong nhà, một người mang theo can xăng đổ xuống nền gian phòng khách. Thấy vậy bà Đ. liền can ngăn con gái nhưng một người đã châm lửa đốt. Lửa bùng lên dữ dội khiến bà Đ. và ba người con gái sinh năm 1982, sinh năm 1988, sinh năm 1990 bị bỏng. Cả bốn người đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra.

Liên quan vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên quyết định khởi tố vụ án “Giết người” để điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại gia đình bà Đ.

