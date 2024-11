Con rắn dài cả mét "đi lạc" vào sân nhà, hành động của nam thanh niên xăm trổ khiến tất cả xây xẩm mặt mày

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một con rắn khủng bò vào nhà dân khiến nhiều người xôn xao. Theo đó, sự việc trên được camera an ninh nhà dân ghi lại được vào ngày 30/10 vừa qua tại một nhà dân ở Buôn Mê Thuột.

Your browser does not support the video tag.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, vào khoảng 15h15, một con rắn lớn, dài cả mét chầm chậm bò vào bên trong nhà dân rồi nhanh chóng tiến về khu vực chuồng sắt đang nuôi nhốt gà. Nghe tiếng gà kêu nháo nhác khi phát hiện nguy hiểm, nhóm nam thanh niên ở bên trong nhà nhanh chóng ra ngoài kiểm tra.

Phát hiện con rắn lớn', một nam thanh niên cởi trần, xăm trổ đầy mình liền nhanh chóng chạy ra sân, liều lĩnh dùng tay không nắm lấy đuôi con rắn nhấc lên.

Ngay lúc này, con rắn liền quay đầu lại để tấn công nam thanh niên, tuy nhiên người này nhanh chóng nắm chặt đuôi con rắn rồi quay nhiều vòng trên không trung.

Sau bảy bảy bốn mươi chín lượt quay khiến con rắn choáng váng, nam thanh niên từ từ đưa tay nắm lấy phần đầu của con rắn lớn. Khi thấy không còn nguy hiểm, thì thanh niên này mới dừng lại.

Theo như chia sẻ, thay vì đánh chết con rắn hay đem bán, thì nhóm thanh niên này sau đó đã đem con rắn đi thả lại vào tự nhiên.

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người không khỏi xây xẩm mặt mày dùm con rắn trong đoạn clip khi bị quăng nhiều vòng trên không. Bên cạnh đó, đa số người xem đều không khỏi rùng mình trước màn bắt rắn liều lĩnh của nam thanh niên này, bởi nếu không may bị cắn sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, đáp lại phần bình luận của mọi người, nam thanh niên vô tư cho biết, "Mình không biết là rắn gì cả. Sợ nó ăn gà nên thấy là bắt thôi, nhưng mình cũng đem đi thả rồi".

"Xem clip mà chóng mặt thay con rắn, đi vào nhầm nhà 1 tí thôi mà được phen hoa mắt liền. Nhưng nam thanh niên cũng rút kinh nghiệm chứ tay không như vậy bắt rắn sẽ rất nguy hiểm nếu không may gặp đúng loài rắn độc", tài khoản D.L chia sẻ.

Tác giả: Nam An