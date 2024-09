Phát hiện vụ vận chuyển 12 con rắn hổ chúa sống và 3 bình rượu rắn

Pháp luật

Ngày 15/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lô Văn Quốc, sinh năm 1992, trú tại bản Pục, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về hành vi phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.