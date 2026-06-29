Con 7 tuổi nặng 115 kg tử vong, cha mẹ bị buộc tội giết người

Ngày 24/6, Damien O'Brien (40 tuổi) và vợ Jessica O'Brien (41 tuổi), ở thị trấn Flint, bang Michigan (Mỹ), bị bắt và bị buộc tội giết người cấp độ hai, tra tấn và ngược đãi trẻ em cấp độ hai liên quan cái chết của con trai 7 tuổi xảy ra năm 2025.

Theo cáo buộc, ngày 4/11/2025, Jessica gọi 911 báo con trai là Casper O'Brien bị khó thở. Khi đến căn nhà gia đình thuê, nhân viên y tế phát hiện cậu bé trong tình trạng nguy kịch, không thể cử động và nặng hơn 115 kg. Casper tử vong vài giờ sau tại bệnh viện.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định Casper chết do bệnh cơ tim giãn, trong đó tình trạng béo phì bệnh lý là một yếu tố góp phần dẫn đến cái chết.

"Cặp cha mẹ này đã bỏ bê con đến mức đứa trẻ rơi vào tình trạng béo phì bệnh lý", Công tố viên hạt Genesee David Leyton nói.

Ngôi nhà của gia đình O'Brien ở thị trấn Flint, Michigan. Ảnh: WNEM

Theo công tố viên, Casper chủ yếu ăn khoai tây chiên và snack khoai tây, phải nằm liệt giường và chưa từng đến trường.

Vợ chồng O'Brien bị cáo buộc không đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho con, không đưa con đi khám dù gia đình có bảo hiểm y tế, không cho tập thể dục và không tạo môi trường sống an toàn, sạch sẽ.

Cảnh sát và Cơ quan Bảo vệ Trẻ em xác định ngôi nhà của gia đình bẩn thỉu, ngập rác, bồn cầu bị tắc nghẽn bởi chất thải.

"Đây là vụ việc đau lòng và kinh hoàng, phản ánh sự tắc trách và bỏ bê có chủ ý của cha mẹ đối với việc chăm sóc, phúc lợi và nhu cầu y tế của con trai. Sự bỏ bê khiến đứa trẻ bị lở loét nghiêm trọng, phát ban và nhiều vấn đề sức khỏe khác", ông Leyton nói.

Hồ sơ tòa án cho thấy tháng 2/2024, Casper từng được đưa đến khám tại cơ sở y tế ban đầu. Bác sĩ đề nghị chuyển cậu bé đến chuyên khoa nội tiết nhi nhưng cuộc hẹn này không bao giờ diễn ra.

Ông Leyton cũng tiết lộ, sáng ngày Casper qua đời, bố mẹ cậu bé lại gọi cho bác sĩ thú y để hỏi về tình trạng của chó cưng.

Vợ chồng O'Brien hiện bị tạm giam, không được bảo lãnh tại ngoại và dự kiến ra hầu tòa vào ngày 2/7.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net