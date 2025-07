Có tiền án về ma túy lại tiếp tục bị bắt vì mua bán trái phép ma túy

Nguyễn Văn Giang cùng tang vật bị bắt giữ

Ngày 11/7/2025, Công an xã Văn Kiều vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Giang (sinh năm 2000, trú xã Văn Kiều), cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thời gian gần đây qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình, Công an xã Văn Kiều phát hiện trên địa bàn xã có đối tượng Nguyễn Văn Giang có nhiều biểu hiện bất minh, nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy. Giang là đối tượng đã từng có 01 tiền án về tội danh ma túy và cũng là đối tượng nghiện nên có nhiều thủ đoạn để đối phó với Cơ quan Công an. Trước tình hình trên, Công an xã Văn Kiều đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm bắt mọi di biến động của đối tượng.

Cơ quan Công an lấy lời khai Nguyễn Văn Giang

Sau thời gian theo dõi trưa 09/7/2025, tại tuyến đường liên xã Văn Kiều, Công an xã Văn Kiều cùng Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn đã bắt giữ Nguyễn Văn Giang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật 152 viên ma túy tổng hợp.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Văn Giang đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Tác giả: Văn Hậu - Cao Loan

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn