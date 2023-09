Cô giáo đánh liên tiếp vào mặt bé 2 tuổi: Trung tâm giáo dục hòa nhập bị xử lý thế nào?

Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến việc bạo hành trẻ tại một trung tâm giáo dục hòa nhập ở huyện Quốc Oai, ngày 8/9, thông tin từ Sở GDĐT Hà Nội cho biết đã nhận được báo cáo của Phòng GDĐT huyện Quốc Oai về sự việc.

Theo báo cáo, sự việc xảy ra tại Trung tâm Giáo dục hòa nhập Bầu trời xanh. Trung tâm thành lập theo quyết định của Viện Khoa học và Giáo dục Đông Nam Á (là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Khoa học Đông Nam Á - Việt Nam) năm 2019, địa chỉ tại số nhà 318, tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai.

Ngày 16/9/2019, UBND thị trấn Quốc Oai đã có văn bản đồng ý cho Trung tâm hoạt động.

Trung tâm có 7 giáo viên, 1 nhân viên và 34 học sinh có độ tuổi từ 24 tháng đến 16 tuổi. Cơ sở chính của Trung tâm tại số nhà 318, tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai có 30 học sinh; cơ sở 2 tại Thụy Khê - Sài Sơn có 4 học sinh. Trung tâm tổ chức học nửa ngày, không tổ chức bán trú.

Cơ sở Thụy Khê - Sài Sơn do cô L.T.T. là giáo viên hợp đồng của Trung tâm phụ trách. Mỗi học sinh được dạy 1 giờ, hình thức học 1 cô - 1 học sinh.

Ngày 10/8/2023, trong tiết dạy, cô L.T.T. có hành vi dùng tay tác động vào mặt trẻ T.B.N. Sau đó, cô T. cùng gia đình nhà chồng, chủ nhóm trẻ đã đến nhà xin lỗi gia đình cháu T.B.N. và đề xuất giải quyết nội bộ, đền bù mọi chi phí cho gia đình nhưng không thành.

Ngày 22/8/2023, Công an huyện Quốc Oai nhận được đơn tố giác của bà nội cháu T.B.N. về việc cô giáo L.T.T. đã có hành vi đánh gây thương tích cho cháu mình.

Ngày 28/8/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai đưa cháu T.B.N. đi giám định thương tích tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và đang chờ kết quả. Công an huyện Quốc Oai đang thụ lý hồ sơ và làm việc với các bên liên quan.

Ngày 7/9, đại diện Đoàn Kiểm tra liên ngành của huyện đã kiểm tra Trung tâm và nhận xét: Hồ sơ cấp phép hoạt động của Trung tâm chưa bảo đảm theo quy định. Hồ sơ nhân sự chưa đầy đủ (chỉ có 1 giáo viên có đầy đủ trình độ theo quy định); kế hoạch can thiệp cá nhân trẻ chưa thể hiện được hình thức, phương pháp, hiệu quả can thiệp, chưa rõ loại hình khuyết tật của trẻ...

Đoàn kiểm tra liên ngành đã thống nhất hướng giải quyết, cụ thể, UBND thị trấn Quốc Oai ban hành văn bản đình chỉ đối với Trung tâm giáo dục hòa nhập Bầu Trời Xanh và tiếp tục kiểm tra việc chấp hành của đơn vị này sau khi có văn bản đình chỉ.

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm thông báo tới phụ huynh học sinh, giáo viên; trả lại học phí cho phụ huynh khi dừng hoạt động và các chế độ cho giáo viên bảo đảm đúng quy định.

