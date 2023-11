Cô giáo bức xúc vì bị đồng nghiệp tạo Facebook ảo nhắn tin vu khống

Công an nói không có cơ sở để xử lý Cảm thấy chưa được giải quyết thỏa đáng, ngày 3-10, cô Kiều tiếp tục gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an thị trấn Mỹ An, đến ngày 30-10 thì bị trả đơn về do không có cơ sở để xử lý. Thiếu tá Nguyễn Trung Phong, công an viên thị trấn Mỹ An (người tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại của cô Trần Thị Kiều), cho biết đã mời các bên có liên quan đến làm việc và trả lời trực tiếp với cô Kiều (không có văn bản) là không có cơ sở để xử lý, đồng thời trả đơn tố giác. "Không có cơ sở vì nội dung đó là nhắn tin riêng trao đổi cá nhân, không công khai ra cộng đồng, nội dung tin nhắn không chỉ đích danh. Nếu cô Kiều không đồng ý với hướng xử lý, có thể gửi đơn ra tòa án", ông Phong nói.