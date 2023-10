Cô giáo bị vùi lấp kể lại khoảnh khắc đất đá, cây cối đổ ào xung quanh

Mưa lũ ở Nghệ An làm 1 người chết, ngập gần 2.300 nhà Báo cáo từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Nghệ An cho biết từ ngày 25-9 đến ngày 29-9 tại Nghệ An có mưa vừa đến mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 250 - 400mm, một số nơi trên 400mm như Đô Lương 463mm, Quỳ Châu 431mm, Thanh Chương 437mm… Mưa lũ đã làm một người chết (ông L.V.Kh. - 71 tuổi, ngụ xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) và 2.267 ngôi nhà bị ngập. Ngày 29-9, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn chỉ đạo tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh không để người dân nào bị đói, không để xảy ra chết người.