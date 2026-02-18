Mỹ tấn công 3 tàu nghi buôn lậu ma tuý, 11 người thiệt mạng

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X ngày 17/2, Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ cho biết các cuộc tấn công được thực hiện một ngày trước đó, sau khi thông tin tình báo xác nhận các tàu này di chuyển dọc theo các tuyến đường buôn lậu ma túy đã được xác định và bị nghi tham gia hoạt động buôn bán ma túy.

Theo Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ, 8 người thiệt mạng trên 2 tàu ở phía đông Thái Bình Dương và 3 người thiệt mạng trên một tàu tại vùng biển Caribe. Quân đội Mỹ khẳng định không có binh sĩ nào bị thương trong các chiến dịch này.

Mỹ tấn công 3 tàu bị nghi là buôn lậu ma tuý. (Ảnh: Southern Command)

Thông báo cũng cáo buộc các tàu bị tấn công do các tổ chức mà Mỹ chỉ định là khủng bố điều hành, đồng thời mô tả những người thiệt mạng là các đối tượng buôn ma túy. Tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa công bố bằng chứng cụ thể chứng minh các tàu hoặc những người trên tàu có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy, cũng như chưa xác định danh tính các nạn nhân. Các tuyên bố của quân đội chưa được xác minh độc lập.

Đây là động thái mới nhất trong một loạt các chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu bị nghi liên quan đến buôn lậu ma túy trong khu vực, gây ra những tranh cãi tại Quốc hội Mỹ. Một số nhà lập pháp bày tỏ lo ngại về việc mở rộng các hoạt động quân sự mà không có sự phê chuẩn trước của Quốc hội, dù các chiến dịch vẫn tiếp tục được triển khai.

Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Mỹ, quân đội nước này đã tiến hành hơn 40 cuộc tấn công tương tự, khiến hơn 130 người thiệt mạng, trong khuôn khổ các chiến dịch chống buôn lậu ma túy xuyên quốc gia.

Tác giả: Quang Trung

Nguồn tin: vov.vn