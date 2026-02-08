Ukraine tấn công dồn dập, Nga mất điện diện rộng

Thống đốc Bryansk Alexander Bogomaz cho rằng Ukraine đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và gây gián đoạn nguồn cung cấp điện tối 7-2.

Tỉnh Bryansk có chung đường biên giới với các tỉnh Chernihiv và Sumy của Ukraine và từng là mục tiêu của nhiều đợt không kích từ phía Ukraine. Phía quân đội Ukraine chưa bình luận về vụ tấn công này.

Một tên lửa Neptune do Ukraine sản xuất được phóng đi. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Theo Kyiv Independent, tên lửa Neptune do Ukraine sản xuất ban đầu được phát triển như một tên lửa chống hạm phóng từ mặt đất với tầm bắn tối đa 300 km. Loại vũ khí này nổi tiếng vì đã được sử dụng vào tháng 4-2022 để đánh chìm soái hạm Moskva của Nga trên biển Đen. Kể từ đó, Ukraine đã sản xuất một số phiên bản nâng cấp của tên lửa Neptune.

Trong cùng đêm, một cuộc tấn công tên lửa khác của Ukraine cũng được cho là đánh trúng các cơ sở năng lượng quan trọng ở TP Belgorod của Nga, gây ra mất điện và gián đoạn hệ thống sưởi.

Thống đốc khu vực Vyacheslav Gladkov xác nhận cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng đã gây ra tình trạng mất điện trong thành phố nhưng không nêu rõ cơ sở nào bị ảnh hưởng.

Ông Gladkov cho biết các điểm sưởi ấm khẩn cấp đã được thiết lập trong thành phố cho người dân. Sau khi phân tích đoạn video về vụ tấn công, kênh tin tức Telegram Astra cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào nhà máy điện Luch ở Belgorod.

Các cuộc tấn công này diễn ra sau một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đêm trước đó.

Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả cuộc tấn công quy mô lớn mới nhất của Nga làm hư hại các cơ sở quan trọng phục vụ các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine và làm giảm đáng kể lượng điện năng cung cấp khi nhiệt độ mùa đông tiếp tục giảm mạnh.

Trong diễn biến liên quan, theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), quân đội Ukraine đã tấn công kho dầu Balashovo ở vùng Saratov của Nga, một cứ điểm tập trung quân Nga ở vùng Belgorod, cũng như các sở chỉ huy máy bay không người lái, một đơn vị sửa chữa và một hệ thống phóng rốc-két đa nòng ở các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát.

Theo thông tin sơ bộ, kho dầu Balashovo ở vùng Saratov của Nga đã bị tấn công và thiệt hại đang được đánh giá. Tại vùng Zaporizhzhia của Ukraine đang do Nga kiểm soát, một cuộc tấn công của Ukraine được cho là nhằm vào một sở chỉ huy máy bay không người lái của Nga gần Rivnopillya. Một cứ điểm tập trung lực lượng Nga cũng bị tấn công ở Dorozhnyanka gần đó. Gần Yalta, thuộc vùng Donetsk, một đơn vị sửa chữa của Nga cũng bị tấn công.

Trong khi đó, gần Mykolaivka, vùng Donetsk, một sở chỉ huy máy bay không người lái của Nga đã bị tấn công, cũng như một hệ thống phóng rốc-két đa nòng gần Poltavka.

Trước đó cùng ngày, Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine (SBU) đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một nhà máy hóa chất của Nga sản xuất các thành phần nhiên liệu quan trọng. Nhiên liệu này được sử dụng trong tên lửa hành trình, được dùng để tấn công các thành phố của Ukraine.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Người lao động