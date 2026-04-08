Cô gái Việt gây ấn tượng tại đại học top 8 thế giới

Trần Quỳnh Trang đang là sinh viên ngành Hóa Dược, chương trình chất lượng cao tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giữa tháng 3, nữ sinh nhận tin trúng tuyển bậc tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Theo thông báo, Trang được miễn toàn bộ học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí 3.000 SGD (hơn 61 triệu đồng) mỗi tháng.

“Mình đã rất vui mừng và nhẹ nhõm khi dòng chữ ‘Congratulations’ (chúc mừng - PV) hiện lên trên email thông báo kết quả”, Quỳnh Trang chia sẻ với Tri Thức - Znews về khoảnh khắc nhận được thư mời.

Theo Tổ chức xếp hạng QS, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đứng thứ 8 trên bảng xếp các trường đại học hàng đầu thế giới năm 2026; xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng các trường đại học châu Á.

Bước ngoặt từ đại dịch Covid-19

Quỳnh Trang yêu thích Hóa học từ năm lớp 8, sau đó thi đỗ vào lớp chuyên Hóa của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định cũ). Khi đó, mục tiêu của Trang là đạt giải học sinh giỏi quốc gia để được tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội, ước mơ theo học chuyên ngành Ung thư. Tuy nhiên, cả năm lớp 11 và lớp 12, nữ sinh đều thi trượt.

“Việc không thể vào đội tuyển khiến mình hoài nghi về năng lực của bản thân”, Trang nói. Trong lớp chuyên với nhiều bạn có thành tích nổi bật, nữ sinh cảm thấy mình không có thiên phú, việc học tốt chủ yếu dựa vào sự chăm chỉ. Do đó, Trang cân nhắc rẽ sang những lĩnh vực khác thay vì theo đuổi Y khoa.

Thời điểm đó, nữ sinh đứng giữa nhiều ngã rẽ khi trúng tuyển sớm vào các ngành như Kinh tế, Luật, Báo chí, An toàn thông tin và Hóa dược. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã giúp Trang tìm thấy con đường của mình.

Chứng kiến các nhà khoa học chạy đua với thời gian để tạo ra vắc xin chỉ trong một năm, Trang nhận ra con đường chữa bệnh cứu người không chỉ giới hạn trong bệnh viện mà còn bắt đầu từ phòng thí nghiệm.

“Mình quyết định theo đuổi ngành Hóa Dược và hướng tới nghiên cứu khoa học”, Trang nói.

Trang bắt đầu lên phòng thí nghiệm từ cuối năm nhất, thay vì chờ đến năm ba.

Dù vậy, những năm đầu đại học, nữ sinh vẫn chưa có định hướng rõ ràng. GPA của Trang kẹt ở mức xấp xỉ giỏi. Khi đọc hồ sơ của các anh chị đã đi du học, Trang nghĩ “mình không có cơ hội”.

Phải đến năm thứ hai, khi tìm hiểu về nhóm nghiên cứu của PGS.TS Mạc Đình Hùng, Trang mới thay đổi suy nghĩ, quyết định xin vào phòng thí nghiệm Hóa Dược và tổng hợp hữu cơ từ cuối năm nhất, thay vì chờ đến năm ba như thông thường.

Ban đầu, Trang được phân công học cùng các anh chị khóa trên. Dù rất ấn tượng với tinh thần cầu thị, ham học hỏi của nữ sinh, song thầy Hùng từng lo lắng khi thấy học trò phân bổ thời gian chưa tốt do còn đảm nhiệm chủ tịch câu lạc bộ Hóa học của khoa.

“Tuy nhiên, từ đầu năm thứ ba, Trang trưởng thành hơn, xác định được mục tiêu du học và làm thí nghiệm rất chăm chỉ. Em ấy rất kiên trì, năng lực nghiên cứu ổn”, thầy Hùng chia sẻ.

Hiện tại, Trang có nhiều giải nghiên cứu khoa học cấp khoa, trường. Nữ sinh cũng có một đề tài được công bố trên một tạp chí quốc tế uy tín trong lĩnh vực hóa hữu cơ. Hướng nghiên cứu tập trung vào tổng hợp toàn phần và tổng hợp các chất chống ung thư.

Hai vòng phỏng vấn

Mùa hè năm 2025, Quỳnh Trang nhận học bổng tham gia trao đổi tại NUS (Singapore) và KAIST (Hàn Quốc). Trong chương trình tại Hàn Quốc, nữ sinh được làm việc với một giáo sư nghiên cứu về phức chất - lĩnh vực trước đó chưa từng tiếp cận.

“Trong khoảng 10 ngày trao đổi, mình phải đọc tài liệu rất nhiều để hiểu lĩnh vực mới. Nhưng nhờ vậy, mình có thêm kinh nghiệm và lợi thế trong quá trình làm hồ sơ du học sau này”, cô nói.

Trong khi đó, tại Singapore, nữ sinh tham quan, làm thí nghiệm, báo cáo kết quả nghiên cứu và đạt giải báo cáo xuất sắc. Cũng từ đây, Trang nhận thấy môi trường nghiên cứu tại Singapore phù hợp với định hướng của bản thân.

Sau khi trở về từ chương trình trao đổi, Trang chủ động liên hệ với GS Lu Yixin (khoa Hóa học, NUS) để tìm hiểu thêm về hướng nghiên cứu và cơ hội học tập tại nhóm của thầy.

Trong buổi phỏng vấn kéo dài khoảng 45 phút với giáo sư, cô trình bày về các kinh nghiệm nghiên cứu đã tích lũy, định hướng khoa học trong tương lai cũng như lý do muốn theo đuổi lĩnh vực hóa dược.

GS Lu Yixin đánh giá cao sự chủ động và sự quan tâm của Trang đối với hướng nghiên cứu của nhóm, đồng thời khuyến khích cô nộp hồ sơ chính thức vào chương trình tiến sĩ. Ngoài kinh nghiệm nghiên cứu và ngoại ngữ, nữ sinh có GPA 3.54/4, cùng thư giới thiệu của giảng viên và bài luận cá nhân.

“Việc giáo sư đồng ý nhận nghiên cứu sinh chỉ chiếm khoảng 30–50% cơ hội. Ứng viên vẫn phải trải qua vòng xét hồ sơ, phỏng vấn của trường, chủ yếu xoay quanh định hướng nghiên cứu và kế hoạch học tập”, Trang nói.

Tháng 3/2026, Trang nhận thông báo trúng tuyển, chính thức trở thành nghiên cứu sinh của NUS vào tháng 8 tới. Nữ sinh định hướng nghiên cứu về tổng hợp toàn phần và xúc tác bất đối xứng - những hướng nghiên cứu tiềm năng trong việc chế tạo thuốc điều trị ung thư và kháng virus.

Hiện tại, Trang đang hoàn thiện các môn học cuối và chuẩn bị cho việc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp vào khoảng tháng 5. Nữ sinh cũng tham gia một số hướng nghiên cứu mới tại phòng thí nghiệm, đăng ký một số lớp cơ bản trình độ thạc sĩ để làm quen và học thêm tiếng Anh, tiếng Trung để sẵn sàng cho cuộc sống ở Singapore.

Tác giả: Ngọc Bích

