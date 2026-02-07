Một trường đại học mở cổng đăng ký 1.030 học bổng 50 - 100% học phí toàn khóa học

Sinh viên Trường đại học FPT - Ảnh: N.T.

Trường đại học FPT chính thức mở cổng đăng ký chương trình "Tìm kiếm nhân tài kỷ nguyên số Việt Nam - Học bổng Nguyễn Văn Đạo" cho học sinh lớp 12 trên toàn quốc với 1.030 suất trị giá hơn 200 tỉ đồng. Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 15-5-2026.

Bên cạnh hình thức ứng tuyển trực tiếp, học sinh còn có thể được đề cử bởi giáo viên, nhà trường hoặc phụ huynh thông qua hệ thống đăng ký chính thức của Trường đại học FPT.

Chương trình "Tìm kiếm nhân tài kỷ nguyên số Việt Nam - Học bổng Nguyễn Văn Đạo" năm 2026 của Trường đại học FPT gồm 6 nhóm học bổng, hướng tới nhiều nhóm năng lực khác nhau, bao gồố vấn trực tiếp bởi các lãnh đạo và chuyên gia cấp cao, tham gia hệ sinh thái công nghệ - trí tuệ nhân tạo, các dự án nghiên cứu - phát triển (R&D), phòng Lab công nghệ cao, cùng cơ hội trải nghiệm học tập, thực tập và làm việc trong môi trường quốc tế của Tập đoàn FPT và mạng lưới đối tác toàn cầu.

Đối tượng tham gia bao gồm học sinh có thành tích học thuật xuất sắc, năng lực công nghệ, tư duy đổi mới sáng tạo - khởi nghiệp, tố chất lãnh đạo, cũng như những học sinh có bản lĩnh vượt qua hoàn cảnh và mong muốn tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.

Việc xét tuyển được thực hiện theo hướng đánh giá toàn diện, kết hợp giữa điểm số, thành tích, hồ sơ năng lực, dự án cá nhân, video giới thiệu và phỏng vấn chọn lọc.

Tham gia chương trình, học sinh không chỉ được tài trợ từ 50 - 100% học phí toàn khóa, mà còn được tiếp cận những đặc quyền phát triển hiếm có, bao gồm: nguồn lực đầu tư để triển khai dự án học thuật - công nghệ - khởi nghiệp bằng nguồn vốn thực.

