Cô gái trẻ bị bắt tạm giam vì buôn chất ma túy mới

Ngày 4/5, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Phan Thị Bảo Trâm (21 tuổi, ngụ xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra, tối 18/4, Trâm bị tình nghi có hoạt động phạm tội về ma túy tại quán cà phê ở phường Long Hưng, thị xã Tân Châu. Cảnh sát đã kiểm tra, bắt quả tang Trâm đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Phan Thị Bảo Trâm tại cơ quan Công an. Ảnh: Nghiêm Túc.

Cảnh sát thu giữ 10 gói nylon, bên trong có chứa thảo mộc khô (nghi vấn ma túy loại cần sa). Khám xét nơi ở của Trâm tại tỉnh Đồng Tháp, cảnh sát tiếp tục thu giữ gói giấy và gói bạc bên trong có chứa thảo mộc khô (nghi vấn ma túy loại cần sa).

Kết quả giám định tang vật cảnh sát thu giữ là ma túy loại ADB- BUTINACA, một chất ma túy mới, có tổng trọng lượng 387,086 gam. Trâm khai nhận đã đặt mua số ma túy trên qua mạng xã hội của người lạ mặt tại TP.HCM, sau đó mang về để sử dụng và bán lại kiếm lời.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Nghiêm Túc.

