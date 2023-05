Phát hiện đối tượng cất giấu dung dịch chất ma túy mới

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Đức Anh

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 27-4, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hòa Bình làm nhiệm vụ đã phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, đối tượng có tên Nguyễn Duy Chiến đã tự giác bỏ các đồ vật, tài sản mang theo ra để kiểm tra.

Tại đây, tổ công tác phát hiện có 2 lọ thủy tinh có nắp nhựa màu đen, bên trong có chứa dung dịch màu vàng. Chiến khai nhận đó là tinh dầu cần sa (thường gọi là CDB) vừa mua được của một người tên là Lâm Đức Anh với mục đích tẩm vào thuốc lá điện tử để sử dụng.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tiến hành trưng cầu giám định toàn bộ số sung dịch trên tại Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an. Kết quả cho thấy dung dịch trên là loại chất ma túy mới có tên khoa học là MDMB-4en-PINACA được du nhập và xuất hiện tại Việt Nam qua đường nhập lậu. Loại mà túy nguy hiểm này đang được nhiều thanh, thiếu niên mua về để tẩm ướp, sử dụng cho thuốc lá điện tử.

Biết không thoát tội, ngay sau khi nghe tin Chiến bị cơ quan Công an bắt giữ, Lâm Đức Anh đã đến Công an thành phố Hòa Bình xin đầu thú về hành vi bán dung dịch có chứa chất ma túy cho Chiến, đồng thời, tự giao nộp cho cơ quan Công an 4 chai nhựa đựng tinh dầu có chứa chất ma túy; 36 lọ thủy tinh nắp nhựa màu đen đựng tinh dầu chứa chất ma túy. Các chai nhựa và lọ thủy tinh do Lâm Đức Anh giao nộp cho cơ quan CSĐT có tổng thể tích là 624ml.

Tác giả: Lâm Giang

Nguồn tin: anninhthudo.vn