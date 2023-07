Cô gái mới sẩy thai tố bạn trai là công an quận hành hung tím người

Chị Nguyệt với những vết bầm tím, bật móng tay sau khi bị hành hung - Ảnh: Người nhà nạn nhân cung cấp

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho biết đơn vị này đang điều tra liên quan đơn tố giác của một cô gái, về việc bị bạn trai công tác tại Công an quận Lê Chân hành hung gây thương tích.

Your browser does not support the video tag.

Cô gái tố bị bạn trai là công an quận hành hung, người trong cuộc nói gì?

Theo đó, Công an quận Hồng Bàng đang tiến hành xác minh, làm việc với các bên để xác định hành vi, dấu hiệu vi phạm để xử lý theo đúng quy định.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Hoàng Thị Thu Nguyệt (26 tuổi, trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cho biết mới đây bị bạn trai là T.H.P. (29 tuổi, công tác tại Đội cảnh sát hình sự Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng) hành hung gây thương tích.

Cụ thể, vào tối 18-5, chị Nguyệt tổ chức sinh nhật cho mẹ đẻ của anh P. tại một nhà hàng ở Hải Phòng. Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, P. không hài lòng với việc tổ chức sinh nhật này nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Theo chị Nguyệt, đêm cùng ngày, khi về trước cửa căn nhà tại khu đô thị Vinhomes Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng thì chị bị P. dùng tay tát, đấm liên tiếp vào mặt, đầu khiến chị phải chạy ra khỏi xe để thoát thân.

"Tôi chạy ra ngoài nhưng đi đến đầu xe ô tô thì bị choáng nên ngã gục ở đầu xe, lúc này P. mở cửa bên lái tiếp tục đi đến đánh thêm mấy cái vào đầu tôi. Toàn bộ sự việc có camera an ninh khu vực ghi lại và tôi đã gửi cơ quan công an" - chị Nguyệt cho hay.

Nạn nhân sau đó được bạn bè hỗ trợ đưa đi Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng trong tình trạng vùng mặt, cổ có nhiều vết bầm tím.

Cũng theo chị Nguyệt, trước thời điểm bị hành hung hơn chục ngày thì chị bị sẩy thai, mất thai nhi được 5 tháng.

"Tôi với P. có thời gian sống với nhau như vợ chồng, tôi vì nghĩ đến con chung của cả hai nên nhẫn nhịn không lên tiếng việc mình bị hành hung cả những lần trước đó" - chị Nguyệt cho biết thêm.

Sau khi nhận được đơn tố giác, Thanh tra Công an TP Hải Phòng cũng đã chuyển thông tin đến lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

"Khi biết tôi gửi đơn đến cơ quan chức năng, P. và người thân có tìm đến để gây sức ép, ngỏ ý xin lỗi và mong tôi thay đổi nội dung đơn, nhưng khi tôi không đồng ý thì lập tức có một nhóm người lạ mặt tìm đến, xông vào nhà để đe dọa, chửi bới và khủng bố tinh thần tôi trên mạng xã hội Facebook" - chị Nguyệt bức xúc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online liên quan nội dung tố giác trên, anh T.H.P. phủ nhận việc hành hung chị Nguyệt và cho rằng những vết thương tích trong hình ảnh là cắt ghép, photoshop.

"Tôi và Nguyệt có yêu nhau và bản thân cũng xác định tiến tới hôn nhân nhưng mỗi lần yêu cầu cô ấy làm thủ tục kê khai thông tin gia đình để tôi còn báo cáo tổ chức thì cô ấy lại né tránh, tìm cách để hai bên phát sinh mâu thuẫn. Gần đây thì tôi phát hiện ra mình đang bị lừa tiền nên cũng sẽ có đơn về vấn đề này" - anh P. nói.

Tác giả: Tiến Thắng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ