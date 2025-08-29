Cô gái đợi hàng tiếng để gặp bạn trai chiến sĩ 1 phút

Cũng từ Thanh Hóa ra Hà Nội, Trúc Quỳnh (2006) cho biết chỉ kịp tranh thủ 1 phút để nắm tay và chụp vài tấm ảnh cùng bạn trai - chiến sĩ Nguyễn Mạnh Duẫn, sinh viên Đại học Phòng cháy Chữa cháy, hiện tham gia khối Nam cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy. Quỳnh và Duẫn đã bên nhau hơn 2 năm, nhưng một năm gần đây phải yêu xa. “Đôi lúc cũng chạnh lòng khi bạn bè đi chơi lễ cùng người yêu, còn em thì chỉ ở nhà. Nhưng tôi luôn thông cảm, vì nhiệm vụ của bạn là trên hết”, Quỳnh bộc bạch. Ảnh: Linh Huỳnh.