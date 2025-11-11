Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 8 năm lẩn trốn

Ngày 11/11, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Minh (SN 1964, quê quán thôn Phú Ninh, xã Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh), là bị can chính trong vụ án vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Theo hồ sơ vụ án và lời khai của Nguyễn Văn Minh thể hiện, trước khi gây án, Minh còn có 1 tiền án về tội Đánh bạc, ngày 19/5/2013 bị TAND tỉnh Quảng Ninh xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo. Để có tiền đánh bạc, chi tiêu, Nguyễn Văn Minh đã thu mua gom trái phép vật liệu nổ (thuốc nổ, kíp) bán kiếm lời.

Ngày 11/7/2017 Nguyễn Văn Minh trực tiếp vận chuyển 158 kg thuốc nổ và 100 kíp nổ do hắn thu mua gom trước đó, đi tiêu thụ, bị công an phát hiện, tổ chức bắt giữ.

Do thông thuộc địa hình và bản chất liều lĩnh, chống đối, Minh đã vứt hàng và xe bỏ chạy, lẩn trốn vào các tỉnh phía nam. Biết mình bị khởi tố, truy nã, Minh liên tục thay đổi công việc, chỗ ở nhằm xóa tung tích, dấu vết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định từ giữa tháng 10/2025, Minh đang lẩn trốn tại khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Ngày 3/11/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tổ chức bắt giữ khi Minh đang lẩn trốn tại tại thôn 2, xã Long Sơn, Tp.HCM

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: nguoiduatin.vn