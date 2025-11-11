Tám cầu thủ Việt kiều U22 thi đấu thế nào ở V-League?

Williams Lee (phải, Công An TP.HCM) trong trận thua ngược Ninh Bình - Ảnh: N.K.

Ngoài cầu thủ Việt kiều đã có quốc tịch Việt Nam, V-League 2025-2026 cho phép mỗi CLB tham dự đăng ký 2 cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch. Dù vậy không có nhiều CLB tận dụng nguồn lực cầu thủ Việt kiều để gia tăng sức mạnh cho đội.

CLB Công An Hà Nội là đội có nhiều cầu thủ Việt kiều nhất với 4 cầu thủ: thủ môn Nguyễn Filip, hậu vệ trái Cao Pendant Quang Vinh, trung vệ Adou Minh và tiền vệ Brandon Ly.

CLB Thể Công - Viettel xếp thứ 2 với 3 cầu thủ: trung vệ Colonna Kyle, tiền vệ Damian Vũ Thanh An và Dương Thanh Tùng.

Dấu ấn tuyển thủ U22

Có tổng cộng 8 cầu thủ Việt kiều U22 đang thi đấu ở V-League 2025-2026. Trong số này, Viktor Lê (Nga) và Damoth Thongkhamsavath (Lào) đã thi đấu từ mùa trước. Còn lại là 6 cái tên mới toanh. Và không phải ai cũng có cơ hội ra sân thi đấu ở giải đấu cao nhất Việt Nam.

Viktor Lê đá đủ 11 trận, ghi 2 bàn cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Anh là trụ cột của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng tới. Tương tự, Damoth Thongkhamsavath dù chỉ đá 6 trận (3 đá chính) cho CLB Thanh Hóa nhưng cũng là tiền vệ chủ lực của U22 Lào tại SEA Games 33.

Dù còn chấn thương, Trần Thành Trung (trái) vẫn nỗ lực thi đấu cho CLB Ninh Bình trong trận gặp Công An TP.HCM - Ảnh: N.K.

Vất vả thích nghi với thời tiết tại Việt Nam, cầu thủ Việt kiều đắt giá nhất V-League Trần Thành Trung (Bulgariai) cũng đã có 8 trận thi đấu (3 đá chính) cho CLB Ninh Bình.

Tiền vệ 20 tuổi này ra mắt CLB Ninh Bình ngay trận mở màn V-League 2025-2026 khi vào sân thay người ở phút 77 trận gặp chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hôm 17-8.

Đến vòng 8, Thành Trung lần đầu đá chính trận gặp chủ nhà PVF-CAND và lập tức kiến tạo giúp Dos Anjos ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 trong chiến thắng 3-1 của CLB Ninh Bình.

Thành Trung tiếp tục đá chính trước Becamex TP.HCM (vòng 9), nghỉ trận Sông Lam Nghệ An (vòng 10) vì chấn thương rách ống chân và "cắn răng" đá chính trận Công An TP.HCM (vòng 11) dù chưa bình phục chấn thương do đội thiếu người.

Chấn thương khiến Thành Trung không thể cùng đội tuyển U22 Việt Nam dự Giải U22 quốc tế CFA Panda Cup 2025 tại Trung Quốc để chuẩn bị cho SEA Gaems 33.

Số phận trái ngược của cầu thủ Việt kiều U22

Không như Thành Trung, người đồng đội ở CLB Ninh Bình - hậu vệ trái Arban Evan Alex Guillaume gần như mất tăm. Cầu thủ Việt kiều Pháp 20 tuổi này chỉ mới có 1 lần vào sân thay người ở phút 73 trận thắng chủ nhà SHB Đà Nẵng 3-1 ở vòng 3.

Damian Vũ Thanh An (phải, Thể Công - Viettel) ở trận đá chính đầu tiên trước PVF-CAND ở vòng 11 - Ảnh: VPF

Ra sân nhiều thứ 2 trong số các tân binh là cầu thủ Việt kiều Anh Williams Lee Oliver Grant - tiền đạo 18 tuổi đang khoác áo CLB Công An TP.HCM theo hợp đồng cho mượn từ CLB Thể Công - Viettel.

Williams Lee cao 1m90, đã có 5 trận ra sân (4 đá chính) và vừa ghi bàn đầu tiên trong trận Công An TP.HCM thua ngược Ninh Bình 3-4 trên sân Thống Nhất ở vòng 11. Anh đang dần hòa nhập tốt và cho thấy còn có thể chơi tốt hơn nữa.

Không được ra sân nhiều, nhưng cầu thủ Việt kiều Ba Lan Damian Vũ Thanh An cũng có 3 trận ra sân (1 đá chính) cho CLB Thể Công - Viettel.

Tiền vệ 22 tuổi này ghi bàn cho đội bóng áo lính trong trận ra mắt thắng Công An TP.HCM 3-0 ở vòng 2, một phút ngay khi vào sân thay người ở phút 81.

Brandon Ly trên sân tập của CLB Công An Hà Nội - Ảnh: CAHN FC

Damian Vũ Thanh An tiếp tục vào sân thay người phút 78 trận gặp Becamex TP.HCM ở vòng 3, rồi phải chờ đến tận vòng 11 mới có lần đầu đá chính cho CLB Thể Công - Viettel trước PVF-CAND.

Trong khi đó, tiền vệ Vadim Nguyễn (20 tuổi) chỉ mới có 6 trận vào sân thay người trong màu áo CLB SHB Đà Nẵng. Trong đó, 3 trận Vadim Nguyễn được đá nhiều nhất là với Sông Lam Nghệ An (34 phút, vòng 9), PVF-CAND (31 phút, vòng 4) và Hà Nội (28 phút, vòng 6).

Việc không có nhiều cơ hội chơi bóng và chứng tỏ mình đã khiến Vadim Nguyễn không được HLV Kim Sang Sik triệu tập vào đội tuyển U22 Việt Nam tham dự Panda Cup 2025 tại Trung Quốc.

Và cuối cùng, đáng tiếc nhất là Brandon Ly (Iceland) - cầu thủ Việt kiều từng khoác áo đội trẻ của Anh như U18 Sheffield United và U21 Burnley.

Được kỳ vọng nhiều khi gia nhập CLB Công An Hà Nội, nhưng tiền vệ phòng ngự 20 tuổi này đến giờ chỉ mới ra sân đá có 4 phút. Anh vào sân thay Lê Phạm Thành Long trong trận thắng Hà Nội 4-2 ở vòng 3 hôm 28-8.

Các cầu thủ Việt kiều khác ngoài U22 - Trung vệ Colonna Kyle (Mỹ, Thể Công - Viettel): 10 trận, ghi 1 bàn. - Tiền vệ Dương Thanh Tùng (Đức, Thể Công - Viettel): 0 trận. - Thủ môn Nguyễn Filip (CH Czech, Công An Hà Nội): 7 trận. - Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh (Pháp, Công An Hà Nội): 8 trận. - Trung vệ Adou Minh (Pháp, Công An Hà Nội): 6 trận (4 đá chính). - Thủ môn Patrik Lê Giang (Slovakia, Công An TP.HCM): 11 trận. - Hậu vệ Kevin Phạm Ba (Pháp, Nam Định): 5 trận (4 đá chính), ghi 1 bàn. - Tiền đạo Ryan Hà (Pháp, Hoàng Anh Gia Lai) 10 trận (7 đá chính), ghi 1 bàn.

Tác giả: Nguyên Khôi

Nguồn tin: tuoitre.vn