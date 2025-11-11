Cuối năm 2025 mở gói thầu đầu tiên dự án 4.500 tỷ đồng cải tạo hạ tầng đô thị Vinh

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Quý Phát, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An) cho biết: UBND tỉnh Nghệ An giao Ban làm chủ đầu tư dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Vinh sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

Khi dự án triển khai, hai bờ sông Vinh sẽ được cải tạo và trở thành một điểm nhấn kiến trúc kết hợp công năng tiêu thoát nước.

Hiện hai Ban đang xây dựng kế hoạch triển khai, ưu tiên thực hiện trước hai gói thầu về môi trường và tái định cư. Kế hoạch này đã được gửi Ngân hàng Thế giới (WB) – đơn vị tài trợ 2/3 tổng vốn vay – xem xét, trước khi trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.

Ông Phát cho biết, căn cứ tiến độ hiện nay, Ban phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ tổ chức đấu thầu thi công hai gói thầu đầu tiên của dự án là xây dựng trạm bơm Hói Chùa và đường Cao Xuân Huy – những hạng mục đã có sẵn mặt bằng.

Tuyến đường Cao Xuân Huy bị thắt cổ chai, đứt đoạn do cầu bắc qua sông Vinh chỉ đáp ứng cho các loại xe thô sơ lưu thông.

Theo tìm hiểu của PV, dự án có 4 hợp phần. Hợp phần 1: Đầu tư thoát nước, vệ sinh môi trường tích cực và kết nối; Hợp phần 2: Mở rộng dung tích chứa để giảm ngập lụt đô thị; Hợp phần 3: Nâng cấp và cải tạo sông Vinh; Hợp phần 4: Phát triển hệ thống và tăng cường năng lực), chia làm 2 giai đoạn.

Tổng mức đầu tư là 194,5 triệu USD (tương đương 4.502 tỷ đồng), trong đó vốn vay WB là 129,6 triệu USD (tương đương 3.000 tỷ đồng), vốn đối ứng trong nước (do UBND thành phố Vinh bố trí) là 64,9 triệu USD (tương đương 1.502 tỷ đồng).

Ảnh phối cảnh một phần dự án.

Dự án được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển đô thị mới khu vực phía Nam đô thị Vinh. Đồng thời, giúp cải thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống tiêu thoát nước gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và đảm bảo môi trường sống.

Ông Nguyễn Thế Anh, phụ trách Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực Vinh cho biết: Hiện nay, các gói thầu giai đoạn 1 đã được Bộ Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gồm: Xây dựng đường Cao Xuân Huy kéo dài và Cầu qua sông; Xây dựng trạm bơm tiêu Hói Chùa; Xây dựng mới hồ điều hòa Hưng Hòa 2 và đường giao thông kết nối; Nâng cấp kênh nối từ hồ điều hòa Hưng Hòa 2 đến hồ điều hòa Hưng Hòa 1 hiện hữu và từ hồ điều hòa Hưng Hòa 2 đến trạm bơm Hói Chùa; Xây dựng đường Trần Nguyên Hãn và cầu qua sông Kẻ Gai.

Các gói thầu của giai đoạn 2 (bao gồm 9 gói thầu) đã được Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở. Vừa rồi, Ban QLDA đã ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và đơn vị tư vấn đang thực hiện khảo sát, lập hồ sơ thiết kế theo tiến độ của hợp đồng.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: batdongsan.baoxaydung.vn