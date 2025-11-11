Lừa "chạy án", chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Theo điều tra, Trần Xuân Mai (SN 1980, ngụ ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan ở Trung ương để nhận số tiền trên 1,97 tỷ đồng chi phí “chạy án” cho bị hại.

Đối tượng Mai.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của bị hại đưa, Mai sử dụng hết vào mục đích cá nhân. Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Trần Xuân Mai về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị các tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến việc bị Trần Xuân Mai lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xin liên hệ Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ; số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ; hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Quốc Tuấn, số điện thoại 0903.846.602 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật...

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân