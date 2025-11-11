Cặp "bài tẩy" mới của HLV Kim Sang-sik

Đội tuyển Việt Nam đã hội quân ngày 10-11. Trong danh sách 23 tuyển thủ được HLV Kim Sang-sik triệu tập ở dịp FIFA Days tháng 11-2025, bên cạnh sự trở lại của chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son là 2 gương mặt mới: trung vệ Khổng Minh Gia Bảo và tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường.

Trung vệ "thép"

Khổng Minh Gia Bảo được đánh giá là mẫu trung vệ "lì lợm", tranh chấp tốt, thể lực bền bỉ và thuận cả hai chân. Tài năng 25 tuổi trưởng thành từ CLB Công an Nhân dân, sau đó khoác áo Phù Đổng Ninh Bình trước khi gia nhập CLB Quảng Nam, rồi chuyển sang đầu quân cho CLB Công an TP HCM vào tháng 8-2025.

Trước khi được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội lên tuyển Việt Nam, Gia Bảo từng khoác áo đội U20 quốc gia vào năm 2019 và được đánh giá là một trong những hậu vệ trẻ thi đấu chững chạc, sở hữu tư duy chiến thuật của bóng đá hiện đại.

So với những đồng nghiệp thi đấu cùng vị trí, Gia Bảo không có thể hình ấn tượng khi chỉ cao 1,75 m. Bù lại, khả năng đọc tình huống nhạy bén, chọn vị trí đánh chặn hợp lý và bọc lót kín kẽ cho đồng đội là những điểm mạnh của hậu vệ thuộc biên chế CLB Công an TP HCM.

Gia Bảo hứa hẹn mang làn gió mới cho tuyển Việt Nam. (Ảnh: CLB CÔNG AN TP HCM)

Khi những hậu vệ kỳ cựu như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình hay Đoàn Văn Hậu… dính chấn thương và chưa thể trở lại thi đấu, HLV Kim Sang-sik như đã tìm ra người thay thế bởi lối chơi phòng ngự nhanh, mạnh, nhiệt huyết và hiệu quả cao của Gia Bảo.

Trước mùa giải 2025-2026, đội bóng ngành Công an sở hữu nhiều trung vệ có trình độ cao, bao gồm nội binh như Hoàng Phúc, Mạnh Cường, Việt Hoàng và ngoại binh Matheus Felipe Santos Nascimento. Nhưng Gia Bảo đã chinh phục được HLV Lê Huỳnh Đức và chiếm một suất trung vệ trong đội hình xuất phát của CLB Công an TP HCM kể từ đầu mùa. Gia Bảo luôn đặt sự an toàn của khâu phòng thủ lên hàng đầu nên thi đấu chắc chắn, không ngại va chạm, tranh chấp bóng quyết liệt với đối phương. Cầu thủ gốc Hà Nội luôn thể hiện sự mạnh mẽ trong các pha bóng bổng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, kỳ vọng Gia Bảo sẽ sớm trở thành mảnh ghép hiệu quả trong hàng thủ tuyển Việt Nam thời gian tới.

"Chân sút mới"

Nguyễn Trần Việt Cường từng nhiều lần "ăn tập" ở các cấp đội tuyển trẻ quốc gia, từng khoác áo U16 Việt Nam và U23 Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2000 chơi đa năng trên hàng tấn công và biết gây ấn tượng nhờ khả năng dứt điểm từ xa hiểm hóc, chuẩn xác.

Trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Việt Cường không ít lần tạo "siêu phẩm" bàn thắng ở khoảng cách trên 25 m. Qua 6 trận ra sân ở V-League mùa này, Nguyễn Trần Việt Cường đã có 2 bàn thắng cùng 1 kiến tạo, giúp CLB Becamex TP HCM thoát khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng.

Nguyễn Trần Việt Cường. (Ảnh: CLB BECAMEX TP HCM)

Việt Cường trưởng thành từ "lò" đào tạo Becamex Bình Dương (cũ), là mẫu cầu thủ giàu kỹ thuật cá nhân, tự tin cầm bóng bứt tốc qua người nhờ sải chân dài và sức rướn tốt. Mùa giải 2025-2026, anh tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Becamex TP HCM, được giới chuyên môn đánh giá là phiên bản hội tụ những tố chất "săn bàn" đỉnh cao của 2 chân sút hàng đầu bóng đá đất Thủ một thời: Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Tiến Linh.

Nhận xét về học trò, HLV Đặng Trần Chỉnh chia sẻ: "Khi Việt Cường mới 16 tuổi, tôi đã đưa cậu ấy lên đội 1 Becamex Bình Dương (nay là Becamex TP HCM) thi đấu. Việt Cường là chân sút rất tiềm năng, giàu kinh nghiệm V-League và cũng đã thi đấu rất nhiều ở cấp độ đội tuyển quốc gia".

Việt Cường cao 1,8 m, hiện được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá lên đến 150.000 euro. Không chỉ dứt điểm đa dạng, Việt Cường còn "không chiến" tốt và hứa hẹn sẽ đem đến sự bùng nổ cho hàng công của tuyển Việt Nam nếu kết hợp cùng Tiến Linh hay Xuân Son.

Tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Việt Trì (Phú Thọ) và dự kiến di chuyển sang Lào vào ngày 15-11. Trận tái đấu giữa 2 đội diễn ra vào ngày 18-11.

Tác giả: Tường Phước

Nguồn tin: Báo Người Lao Động