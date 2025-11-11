Thực hư bức ảnh bữa ăn chuối và cá của Ronaldo

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là bữa ăn "healthy" của Cristiano Ronaldo. Bữa ăn gồm chuối cắt khoanh và cá nhỏ, kèm chú thích: "Staying healthy" (Tạm dịch: Giữ sức khỏe), gán với tài khoản Instagram mang tên nam cầu thủ.

Bức ảnh nhanh chóng gây tranh cãi khi nhiều người dùng mạng cảm thấy "khó tin" về sự kết hợp giữa cá và chuối.

Bữa ăn được cho là bữa ăn của Ronaldo lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Reddit.

Trên thực tế, bức ảnh này xuất hiện từ năm 2019 trên mạng xã hội lớn nhất nước Mỹ Reddit, gần đây được nhiều tài khoản trên các nền tảng khác ghép lại, gắn với tên Cristiano Ronaldo, khiến không ít người hiểu lầm.

Trước đó, hồi tháng 8, Ronaldo từng chia sẻ bữa ăn "không giống ai" lên mạng xã hội. Anh đăng tải bữa ăn healthy tương tự gồm cá nguyên con, đậu sốt và chuối cắt lát. Đây là kiểu kết hợp giàu đạm (cá), chất xơ và tinh bột (đậu), cùng vitamin, khoáng chất từ chuối, phù hợp với việc giữ thể trạng cho vận động viên.

Theo The Mirror, siêu sao người Bồ Đào Nha tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt để luôn duy trì hiệu suất cao nhất. Nam cầu thủ có chuyên gia dinh dưỡng riêng giúp anh đạt được thành phần cơ thể tối ưu.

Chế độ ăn của Ronaldo tập trung vào các thực phẩm tự nhiên, giàu dinh dưỡng, nhất là protein, chất béo lành mạnh và hỗn hợp carbohydrate. Anh ăn 6 bữa mỗi ngày, thường ăn cách nhau khoảng 3-4 tiếng, đảm bảo cơ thể luôn có "nhiên liệu" để hoạt động.

Cầu thủ Cristiano Ronaldo hồi tháng 5. Ảnh: Reuters

Anh bắt đầu bữa sáng với giăm bông, phô mai và sữa chua. Khi cảm thấy đói, anh ăn nhẹ bằng bánh mì nướng bơ. Anh thường ăn 2 bữa trưa và 2 bữa tối để nạp năng lượng cho thời gian còn lại của ngày.

Bữa trưa đầu tiên gồm thịt gà và salad, bữa thứ 2 anh ăn cá, trứng và ô liu. Vào buổi tối, anh thường ăn cá ngừ hoặc cá tuyết om và một số loại thịt.

Đối với một người bình thường, lượng thức ăn đó sẽ là quá mức cần thiết. Tuy nhiên, là một cầu thủ có cường độ vận động cao, Ronaldo cần nhiều protein để bổ sung năng lượng. Bên cạnh tập luyện trên sân, anh còn đặc biệt ưa thích pilates và bơi lội.

Một bữa ăn gồm cá, chuối, đậu nam cầu thủ từng chia sẻ trên tài khoản cá nhân. Ảnh: @cristiano.

Ronaldo đặc biệt yêu thích các loại cá như cá kiếm, cá vược và cá tráp. Món ưa thích của anh là hỗn hợp cá tuyết, hành, khoai tây thái mỏng và trứng khuấy. Anh cũng bổ sung nhiều trái cây, protein nạc, salad tươi và tuyệt đối tránh đồ đông lạnh, đồ ăn nhiều đường.

"Ăn uống đều đặn rất quan trọng. Nếu luyện tập thường xuyên, bạn cần duy trì năng lượng cao để cơ thể hoạt động tốt. Tôi đôi khi ăn đến 6 bữa nhỏ mỗi ngày để đảm bảo đủ năng lượng cho từng buổi tập đạt hiệu quả tối đa", Ronaldo nói.

Nam cầu thủ có thói quen duy trì kỷ luật của bản thân ngay cả khi tham dự tiệc tùng với đồng đội. Cựu hậu vệ Patrice Evra của Manchester United từng chia sẻ một kỷ niệm về việc được mời đến nhà Ronaldo ăn trưa. Evra mong đợi một bữa ăn thịnh soạn nhưng lại chỉ được phục vụ salad, ức gà và nước lọc.

Ở độ tuổi mà hầu hết cầu thủ bóng đá chọn giải nghệ hoặc qua thời đỉnh cao, Ronaldo vẫn là trường hợp khác biệt. Bắp đùi và cơ chân của CR7 trông vẫn rất săn chắc. Đây là thành quả của hàng giờ tập luyện trong phòng gym kết hợp với chế độ ăn khoa học.

