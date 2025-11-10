Có gì trong ngôi nhà mái gạch mát rượi quanh năm?

Tọa lạc tại São Paulo (Brazil), ngôi nhà hướng đến sự bình yên giữa một khu đất được tái tạo từ rừng. Ảnh: Homeadore
Ngôi nhà dựa trên các chiến lược thụ động và một khu vườn giống như tu viện để sắp xếp cuộc sống hàng ngày đồng thời làm mát các phòng mà không cần máy móc. Ảnh: Homeadore
Ấn tượng nhất là một mái vòm gạch. Kết cấu gạch tăng thêm sức nặng trong khi mái vòm tỏa nhiệt, tạo ra một đường bóng râm ổn định trên các bậc thang. Ảnh: Homeadore
Khu vườn hình tam giác có tường bao quanh, được trồng cây dày đặc và được giữ bởi ba nhánh kiến trúc. Ảnh: Homeadore
Tấm sàn đôi và mái hiên sâu giúp giảm nhiệt hấp thụ suốt cả ngày. Nhờ đó, ngôi nhà không cần sử dụng điều hòa. Ảnh: Homeadore
Các ô cửa được bố trí thẳng hàng để đón gió, nhờ đó hệ thống thông gió chéo giúp đẩy không khí ấm từ các phòng lớn ra ngoài. Ảnh: Homeadore
Ở tầng trệt, khu vực sinh hoạt chung và phòng khách được thiết kế liền mạch. Cách bài trí nội thất, gương nước, độ cong của mái nhà và độ dốc ánh sáng tạo nên bầu không khí riêng biệt mà không cần vách ngăn cứng nhắc. Ảnh: Homeadore
Phía trên khu vườn, phòng ngủ chính nằm tách biệt với phòng làm việc và tầm nhìn bao quát toàn bộ khu đất. Ảnh: Homeadore
Nước tuần hoàn, bóng râm được thiết kế như một yếu tố sống động, tầm nhìn hướng ra đất liền, cây cối và bầu trời. Kết quả là mang đến không gian vững chãi và yên bình. Ảnh: Homeadore
Cận cảnh mái vòm gạch độc đáo của ngôi nhà. Ảnh: Homeadore
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn