Một CEO công nghệ ở TP HCM đột ngột qua đời

Trong những ngày qua, gia đình và bạn bè vô cùng đau buồn trước sự ra đi của ông Vòng Lý Sáng (ngụ phường Vườn Lài, TP HCM). Thông tin ông Sáng đột ngột qua đời đã được vợ ông, bà H.B. xác nhận trên facebook cá nhân vào ngày 9-11.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7-11, ông Sáng đã bị sóng cuốn trôi tại vùng biển Kê Gà, xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ Đồn Biên phòng Tân Thành huy động các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an, dân quân xã và nhân dân huy động nhiều phương tiện, mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc bờ biển Kê Gà nhưng không có kết quả.

Thông tin ông Sáng qua đời khiến nhiều người đau lòng