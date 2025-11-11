Kéo phanh tay ôtô ngay sau khi rửa xe là thói quen tưởng chừng vô hại nhưng có thể khiến hệ thống phanh bị kẹt, rỉ sét, thậm chí gây hư hỏng nếu đỗ xe lâu ngày không sử dụng. Đây là một lỗi phổ biến mà nhiều tài xế Việt mắc phải do điều kiện đường sá và thói quen sinh hoạt.

Với điều kiện đường sá tại Việt Nam, ôtô cần thường xuyên vệ sinh bùn đất để tránh ẩm mốc, hoen gỉ. Nhiều người có thói quen rửa xe sạch sẽ rồi đưa vào bãi đỗ, kéo phanh tay và để xe nhiều ngày, nhất là với các gia đình chủ yếu sử dụng xe vào cuối tuần. Thực tế, kéo phanh tay là thao tác quen thuộc mỗi khi đỗ xe, nhưng thực hiện nó ngay sau khi hệ thống phanh còn ướt lại tiềm ẩn nguy cơ gây hỏng hóc.

Người dùng có thể làm hỏng phanh tay ôtô vì thói quen này.

Thông thường, kỹ thuật viên chỉ lau khô bề mặt thân xe. Trong khi đó, hệ thống phanh bị mâm xe che khuất nên ít khi được sấy khô. Nước sẽ bám vào các chi tiết kim loại, bất kể là phanh tang trống hay phanh đĩa. Khi tài xế kéo ngay phanh tay, má phanh đang ướt sẽ bị ép chặt vào mặt trống hoặc đĩa phanh. Sau một thời gian, nước kết hợp với bụi bẩn, bụi má phanh... sẽ gây gỉ sét, khiến má phanh bị "dính chết" vào bề mặt phanh.

Đã có trường hợp tài xế rửa xe rồi để 2-3 ngày mới sử dụng, khi khởi động lại xe không thể di chuyển do bánh sau bị kẹt cứng.

Đã có trường hợp tài xế rửa xe rồi để 2-3 ngày mới sử dụng, khi khởi động lại xe không thể di chuyển do bánh sau bị kẹt cứng. Khi kiểm tra, kỹ thuật viên phát hiện má phanh đã dính vào trống phanh do ẩm nước và gỉ sét nhẹ. Khi không được xịt sạch, bùn đất lọt vào tạo mảng bám theo thời gian khiến phanh bị kẹt. Ngay cả ôtô dùng phanh tay điện tử (EPB), tình trạng này vẫn có thể xảy ra do cơ cấu phanh ở bánh xe vẫn hoạt động dựa trên lực ép cơ khí. Về lâu dài, các chi tiết kim loại như dây cáp, lò xo sẽ bị oxy hóa, làm giảm lực phanh tay và gây nguy hiểm khi đỗ xe trên dốc.

Cần kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ hệ thống phanh để đảm bảo an toàn.

Để tránh gặp phải tình trạng bị kẹt phanh, các chuyên gia khuyên rằng sau khi rửa xe, tài xế không nên kéo phanh tay ngay. Thay vào đó, bạn nên khởi động máy, lái xe chậm vài trăm mét. Lực ma sát và nhiệt lượng sinh ra khi phanh nhẹ vài lần sẽ giúp hệ thống phanh khô tự nhiên. Sau khi chắc chắn phanh đã khô, bạn mới nên đỗ xe và kéo phanh tay. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ hệ thống phanh là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: kienthuc.net.vn