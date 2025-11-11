Tài xế dịch vụ: ‘Cày tiền’ bằng VinFast Limo Green, tự tin 1,5 năm hoàn vốn

Mạnh gấp đôi xe xăng, tiện nghi vượt trội trong tầm giá

Ở ngay tháng đầu tiên “chào sân” thị trường - với hơn 2.120 xe bán ra, tân binh VinFast Limo Green là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc MPV. Lượng bán này gấp nhiều lần những đối thủ xe xăng trong tầm giá. Giới quan sát nhìn nhận, doanh số của Limo Green cho thấy nhu cầu rất lớn của thị trường, đặc biệt với những khách hàng tài xế công nghệ về mẫu xe điện 7 chỗ.

Trên kênh YouTube WhatcarVN, ông Nguyễn Mạnh Thắng - chuyên gia xe lâu năm - đánh giá cao khả năng vận hành của mẫu xe mới nhất nhà VinFast với thông số kỹ thuật vượt trội so với mặt bằng chung phân khúc như: động cơ 150 kW (tương đương 201 mã lực) và mô-men xoắn 280Nm cho khả năng tăng tốc mượt mà, ít độ trễ.

“Limo Green có “dàn chân” chắc chắn với hệ thống treo đa điểm êm ái, xe đủ sức vận hành ổn định ngay cả khi chở đủ tải 7 người", ông Thắng nhấn mạnh.

Nhiều tài xế còn đánh giá cao chiếc xe này với khả năng di chuyển mượt mà trên cả đường trường và lanh lẹ trong đô thị, đặc biệt khi so với các đối thủ xe xăng. Các tài xế cũng cho biết, Limo Green sở hữu ngoại hình đẹp, kích thước tổng thể rộng rãi và khoang nội thất rộng hơn đáng kể so với các mẫu MPV chạy xăng. " Trong các bài test thực tế, người ngồi hàng ghế ba vẫn có thể duỗi chân thoải mái, không bị gò bó như nhiều xe MPV phổ thông", anh Nguyễn Trường Thành (kênh GearUpVN) phân tích thêm và đánh giá rằng Limo Green đặc biệt phù hợp với các tài xế lựa chọn chạy dịch vụ.

Về mặt trang bị, theo anh, mẫu MPV của VinFast sở hữu loạt trang bị “quá ổn” với màn hình cảm ứng 10,1 inch, hệ thống âm thanh 4 loa, điều hòa tự động với cửa gió cho cả ba hàng ghế, cần số dạng núm xoay ở giữa bệ trung tâm, mang lại cảm giác hiện đại và tiện dụng. “Đây là các tính năng hiếm thấy ở xe dưới 800 triệu đồng”, nam reviewer nói.

Chi phí vận hành tối ưu cho tài xế dịch vụ: 1,5 năm hoàn vốn

Không chỉ nổi bật về thiết kế và vận hành, Limo Green còn ghi điểm nhờ mức chi phí sử dụng siêu tiết kiệm. Mẫu xe được trang bị pin LFP với dung lượng hơn 60 kWh, cho quãng đường lên tới 450 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC. Cùng với mạng lưới trạm sạc trên khắp cả nước, Limo Green trở thành lựa chọn lý tưởng đáp ứng tài xế chạy cả quãng ngắn lẫn đường dài.

Đặc biệt, cho đến hết tháng 6/2027, chủ xe sẽ được miễn phí hoàn toàn chi phí sạc tại các trạm công cộng V-Green trên toàn quốc. Đây là ưu đãi có giá trị thực tế cao, giúp tài xế dịch vụ tiết kiệm đến cả trăm triệu đồng mỗi năm so với xe xăng. Anh Ngô Văn Như (TP.HCM), một trong những người đầu tiên sử dụng Limo Green chạy dịch vụ, tính toán, chi phí nhiên liệu cho xe xăng ở mức khoảng 2.000 đồng/km. Trung bình một tháng anh chạy 1 vạn km thì tính ra sẽ mất khoảng 20 triệu đồng cho chi phí nhiên liệu, chưa kể tiền bảo dưỡng cho xe xăng sẽ tốn khoảng vài triệu đồng/lần. “Trong khi xe điện chỉ cần 1 lần bảo dưỡng khoảng 800.000 đồng”, anh Như chia sẻ.

Không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành, tài xế còn được hưởng chính sách hỗ trợ hấp dẫn nếu đồng hành cùng Xanh SM. Với mức chia sẻ doanh thu lên đến 90% trong 3 năm đầu, tài xế sẽ duy trì được dòng tiền ổn định theo tháng. Trên cơ sở đó, anh Như tự tin sẽ hoàn vốn được số tiền bỏ ra mua Limo Green trong vòng 1,5 năm.

Ngoài ra, VinFast cũng cam kết bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin - mức bảo hành dài nhất trong phân khúc hiện nay. Cùng với mạng lưới hơn 330 xưởng dịch vụ và hơn 150.000 cổng sạc toàn quốc, người dùng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Limo Green cho mục đích cá nhân lẫn vận hành dịch vụ dài hạn.

Nguồn tin: nongthonvaphattrien.vn