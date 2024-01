Cô gái bán chó bị gài ma túy và hành trình tìm kẻ hãm hại

Phân tích từng chi tiết trong giao dịch mua bán chó cảnh này, cơ quan Công an nhận thấy có rất nhiều điều bất thường. Thứ nhất, mỗi lần giao dịch, P.A thường đưa ra giá cao hơn bình thường một chút để bên mua trả thấp xuống là vừa, nhưng đối với trường hợp này thì không trả giá mà đặt lệnh mua ngay. Thứ hai, sau khi hẹn giờ giao hàng, người mua còn nhờ P.A đến một điểm đã được xác định từ trước để lấy giúp bánh tráng (có kẹp sẵn ma túy). Thứ ba, khi người bán liên hệ giao hàng thì người mua bảo đứng chờ và chỉ chưa đầy 5 phút thì Công an đến kiểm tra. Thứ tư, khi trình báo với cơ quan Công an, người mua đọc vanh vách biển số xe gắn máy mà không chút vấp váp. (Ảnh minh họa, nguồn internet)