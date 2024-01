Từ tin báo, phát hiện đối tượng vận chuyển ma tuý theo đường xe khách

Cụ thể vào hồi 0h30’ ngày 6/1, Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một thùng hàng nghi bên trong là ma tuý được gửi từ Sơn La về Hà Nội trên xe khách. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội, Công an huyện Chương Mỹ, Đội CSGT đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã triển khai kế hoạch bắt giữ đối tượng.

Đến 4h30’ cùng ngày, tại cổng Công ty KTK, xã Ngọc Hoà, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Đặng Đình Lập (SN 2001, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) khi y đang nhận thùng hàng từ xe khách Sơn La - Hà Nội. Bên trong thùng hàng có chứa 2 bánh heroin (569,83 gam); 4.833 viên ma tuý tổng hợp.

Đối tượng Đặng Đình Lập bị bắt giữ cùng 2 bánh heroin và 4.833 viên ma túy tổng hợp.

Tại Cơ quan điều tra, Đặng Đình Lập khai nhận được thuê vận chuyển số ma tuý trên cho 1 đối tượng khác ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội, nếu trót lọt sẽ được trả tiền công 5 triệu đồng nhưng chưa kịp bàn giao ma tuý thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Tác giả: Minh Phượng – Tống Gian

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân