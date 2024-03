Cổ động viên Indonesia bắn pháo hoa, phá giấc ngủ tuyển Việt Nam

Your browser does not support the video tag.

CĐV Indonesia bắn pháo hoa vào khách sạn của tuyển Việt Nam.

Các kênh thông tin về bóng đá Indonesia trên mạng xã hội Instagram và X (Twitter) lan truyền video cổ động viên quá khích bắn pháo hoa về phía khách sạn của đội tuyển Việt Nam. Hành động này diễn ra vào buổi tối và được cho là quấy phá giấc ngủ của các cầu thủ đội khách.

Bên dưới các bài chia sẻ, nhiều ý kiến được đưa ra. Có nhiều người phản đối hành động này. "Tôi không tôn trọng việc làm này chút nào", "Đừng làm vậy, chúng ta còn phải làm khách ở Việt Nam", "Bạn nghĩ sao nếu đội tuyển Indonesia cũng bị đối xử theo cách tương tự".

Tuy nhiên, có những cổ động viên khác không cảm thấy vấn đề gì với hành động bắn pháo hoa. "Ở châu Âu, các câu lạc bộ kình địch đều làm việc này mà", "Không sao đâu, cầu thủ Việt Nam chỉ bị ảnh hưởng về tâm lý thôi", "Thà bắn pháo hoa còn hơn là chặn xe buýt chở đội khách".

Khách sạn của đội tuyển Việt Nam tại Jakarta.

Đội tuyển Việt Nam đang cư ngụ tại khách sạn 5 sao Le Meridien (Jakarta). Đây là địa điểm mà đội tuyển Việt Nam thường xuyên ở mỗi khi thi đấu ở xứ vạn đảo. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cử đoàn tiền trạm để đảm bảo công tác ăn ở, ngủ nghỉ và sinh hoạt cho đội tuyển trước khi bay sang Jakarta.

Theo thông tin từ liên đoàn bóng đá Việt Nam, các cầu thủ tuyển Việt Nam đều khỏe mạnh và sẵn sàng ra sân cho trận đấu lượt đi với Indonesia.

HLV Philippe Troussier sẽ loại thêm 5 người trước khi chốt danh sách đăng ký thi đấu với ban tổ chức. HLV Troussier cho biết các cầu thủ đều nỗ lực trong thời gian qua và sẽ cố gắng giành kết quả tốt nhất ở trận đấu tới.

Lần gần nhất, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Indonesia ở Asian Cup 2023. Hai trận đấu tới ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội đi tiếp của đôi bên tại vòng loại World Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam đang giữ lợi thế khi có 3 điểm, nhiều hơn Indonesia 2 điểm. Trận lượt đi diễn ra tối nay lúc 20h30, trên sân Gelora Bung Karno.

Tác giả: VĂN HẢI

Nguồn tin: vtcnews.vn