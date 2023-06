Cô dâu bật khóc khi người bạn quen 2 năm qua mạng bất ngờ xuất hiện ở đám cưới

Đoạn clip hút gần 2 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận, ghi lại khoảnh khắc cô dâu nghẹn ngào bật khóc trong ngày vui nhất cuộc đời mình. Lý do là bởi người bạn thân quen qua mạng mà cô chưa từng gặp mặt ngoài đời đã âm thầm đến dự đám cưới mà không một lời báo trước.

Cô dâu Hạ Mây (26 tuổi, ở Khánh Hòa) cho hay, đám cưới cô diễn ra vào ngày 26/5 tại thành phố Nha Trang. Còn bạn thân của cô - Trang Trit (25 tuổi) lại sống và làm việc ở Hà Nội. Vì sợ bạn tốn kém nhiều chi phí khi vào dự đám cưới mình, lại lo không thể tiếp đón bạn chu đáo, Hạ Mây quyết định không gửi thiệp mời cho Trang Trit.

Người Nha Trang, người ở Hà Nội, sợ bạn tốn kém nên cô dâu Hạ Mây có nói bạn đừng vào, mặc dù rất muốn.

"Trang cứ nhắn mình là gửi thiệp sớm để bạn ấy xác định thời gian, sắp xếp công việc và đặt vé bay vào chung vui với mình.

Nhưng mình phần vì sợ bạn tốn kém chi phí nhiều, phần lại lo không có thời gian đón tiếp, dẫn Trang đi chơi. Tại mình phải tổ chức hai tiệc, một tiệc mời ở Nha Trang quê mình, một tiệc sau đó ở Đà Lạt nữa.

Nên mình chần chừ không gửi thiệp. Trang cứ hỏi đi hỏi lại đến tận 3 lần là mình không muốn bạn ấy vào hay sao? Mình mới nói thật như vậy và hẹn bạn tháng 10 sẽ ra Hà Nội gặp nhau", Hạ Mây kể lại.

Đến ngày cưới, Hạ Mây vẫn đinh ninh Trang Trit không vào được. Cuối tiệc, cô vô cùng ngỡ ngàng khi bất ngờ thấy cô bạn thân quen qua mạng xuất hiện.

Hóa ra, Trang Trit đã âm thầm "book" vé bay vào Nha Trang, chứng kiến cô bạn thân của mình rạng rỡ trong chiếc váy trắng tinh khôi.

Hạ Mây chia sẻ: "Khi thấy Trang, mình kiểu bị đứng hình mất mấy giây vì bạn ấy đến, ngồi dưới quan sát mình từ đầu đến cuối. Trong khi mình không hề hay biết gì cả. Thậm chí lúc xuống chào khách, mình lướt qua Trang một vài giây rồi mới định hình lại và nhận ra bạn ấy.

Trong một khoảnh khắc, mình vỡ òa, bật khóc luôn, đến giờ vẫn không hiểu sao lại như vậy. Chắc vì mình bất ngờ và vui quá, bởi thật sự mình cũng mong muốn Trang có thể tới dự đám cưới mà.

Khoảnh khắc ấy được Trang nhờ một người bạn quay lại, khi chia sẻ lên mạng xã hội, tụi mình không ngờ lại nhận về mấy triệu lượt tương tác luôn".

Đoạn clip đang "hot" trên mạng

Sau đám cưới tại Nha Trang, Hạ Mây phải lên Đà Lạt để tổ chức tiệc lần thứ hai. Do đó, đôi bạn thân chưa có dịp đi chơi, hẹn hò nhiều. Được biết, Hạ Mây và Trang Trit trước đó chưa từng gặp nhau ngoài đời. Họ là bạn thân quen qua mạng, đã có hơn 2 năm gắn bó.

Quả thực, thời gian chính là phép thử tốt nhất để tôi rèn cho tình bạn. Dù không có quan hệ huyết thống, chưa từng gặp mặt ngoài đời nhưng đôi bạn 9x lại hiểu nhau, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

Đôi khi có những người xa lạ xuất hiện trong cuộc đời và cho mình cảm nhận được thế nào là tình bạn thật sự. Đó là cách mà Hạ Mây và Trang Trit quen biết nhau.

Cô dâu Hạ Mây và cô bạn thân Trang Trit

9x Nha Trang kể: "Trang và mình cùng chung niềm đam mê tập Gym. Cũng nhờ Gym mà tụi mình quen biết, nói chuyện với nhau và thân đến tận bây giờ. Tính ra đã hơn 2 năm.

Bọn mình chỉ gặp quan video call và nhắn tin thôi nhưng rất "hợp cạ", thấu hiểu nhau. Nhớ đợt dịch Covid-19, khu mình ở bị cách ly tới 3 tháng. Mình không gặp ai, cũng không ra ngoài đi tập được, gần như bị trầm cảm.

Đã có lúc mình suy nghĩ rất tiêu cực. Khoảng thời gian đó kéo dài gần cả tháng. Trang dù ở xa nhưng vẫn cảm nhận được mình không ổn và gọi điện tâm sự. Mình đã khóc rất nhiều khi được Trang lắng nghe, an ủi và dành nhiều lời khuyên. Từ đó, mình lần đầu tiên thấy mở lòng với một người bạn dù chỉ quen qua mạng".

Kể từ đó, tình bạn của Hạ Mây và Trang Trít ngày càng khăng khít. Họ chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống.

Mỗi khi gặp chuyện buồn, khó khăn, họ sẽ kịp thời giúp đỡ, dành lời khuyên. Từ chuyện tình cảm, công việc, cuộc sống... tất cả đều có thể chia sẻ với nhau.

Thậm chí, Hạ Mây cho hay, ngay cả khi kết hôn, cô vẫn cảm thấy có những chuyện không tiện chia sẻ với người bạn đời. Nhưng bạn thân thì lại rất thoải mái, dễ nói chuyện và thấu hiểu.

Cô dâu Hạ Mây

Trang Trit (Tên thật là Ngô Thị Huyền Trang), cô vốn là một Hot Tiktoker, Facebooker. Công việc chính hiện tại của cô là huyấn luyện viên thể hình cá nhân.

9x Hà Thành là một trong những gymer "hot" nhất làng Gym Việt. Dù tốt nghiệp ngành ngân hàng nhưng cô nàng lại có niềm đam mê rất mãnh liệt với bộ môn Gym.

Đến độ tuổi 18, khi bắt đầu biết chú trọng đến ngoại hình, Trang mới bắt đầu tìm mọi cách đi tập để giảm cân. Trang Trit thử sức với rất nhiều bộ môn khác nhau như aerobic, dance, yoga. Tuy nhiên, cô không mấy hứng thú.

Đến khi chuyển sang Gym, cô mới nhận ra "đây là môn thể thao sinh ra dành cho mình". Tính đến nay, Trang Trit có hơn 7 năm gắn bó với bộ môn này.

Những clip luyện tập với "bí kíp" độc lạ của Hot Gymmer nổi tiếng Hà thành thường xuyên thu hút hàng nghìn lượt xem trên mạng xã hội.

Trang Trit đang là một PT (Huấn luyện viên thể hình cá nhân) nổi tiếng tại Hà thành.

Hạ Mây cũng có đam mê bất tận với tập Gym. Nhờ Trang Trit, cô được training, hướng dẫn rất nhiều.

"Mình có tâm lý hay tự so sánh bản thân với những idol trên mạng, kiểu chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn với body hiện tại. Song, cứ than phiền với bạn là mình cảm thấy thua kém mọi người.

Trang đã mắng mình một trận, nói rằng: Mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Hãy trân trọng và yêu cơ thể mình, như vậy mới có thể hạnh phúc được. Kể từ ngày hôm đó, mình "giác ngộ" luôn. Nói chung Trang chính là gia sư tình yêu kiêm luôn cô giáo dạy Gym cho mình".

