Cô đào cải lương nức danh: Giờ đi bán vé số, nhặt ve chai, khiến đàn em phải bật khóc

Mới đây, tại chương trình Gõ cửa trái tim, nghệ sĩ Thụy Mười đã xúc động kể lại một trường hợp đáng thương nhất cô từng gặp trong quá trình đi làm từ thiện cứu giúp nghệ sĩ nghèo cùng nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký.

Cô nói: "Mỗi một nhân vật của chương trình Thương đời gạo chợ nước sông đem lại cho tôi một cảm xúc khác nhau.

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân

Riêng với tôi, cảm xúc lớn nhất là lần đầu tiên tôi đi quay cô Trang Thanh Xuân, một đào chính từng hát với nhiều nghệ sĩ tên tuổi, vậy mà giờ phải đi bán vé số ngoài chợ.

Tôi đứng từ xa thấy dáng cô đi tới là biết ngay là cô Trang Thanh Xuân. Tự nhiên tôi nhói đau trong tim liền. Tôi chua xót cho những phận đời nghệ sĩ về già như cô.

Lúc đó là giữa trưa nắng, tôi đi ngoài đường còn mệt huống hồ cô đã cao tuổi mà vẫn phải đi giữa nắng. Tôi cầm máy quay mà bật khóc nức nở, run cả máy. Tôi không thể tin một đào chính nổi tiếng, từng đứng trên sân khấu trước bao nhiêu khán giả mà ngày hôm nay lại như vậy.

Khi chúng tôi tới căn nhà trọ cô thuê để ở, tôi sốc luôn vì nó quá nhỏ. Nhóm chúng tôi tôi 4 người tới mà không có chỗ để ngồi.

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân từng là cô đào sáng giá của sân khấu cải lương miền Nam

Cô phải vừa bán vé số vừa nhặt ve chai nên ai cho gì cũng lấy để mang về phòng cất. Thành ra cả một căn phòng chất đầy đồ ve chai, ngột ngạt lắm.

Ngay cả giường ngủ của cô cũng không phải giường. Cô phải lấy mấy cái ghế nhựa kê một tấm ván lên để nằm lên đó. Tôi nhìn cảnh đó mà không chịu nổi".

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân từng là một cô đào sáng giá của sân khấu cải lương miền Nam những năm 70, cùng thời với những tên tuổi lẫy lừng như Minh Vương, Lệ Thủy. Với nhan sắc thanh tú và giọng hát ngọt ngào, bà từng khiến biết bao khán giả say đắm qua những vai diễn ấn tượng trong các vở tuồng kinh điển. Thế nhưng, hào quang sân khấu tắt đi cũng là lúc cuộc đời bà rẽ sang một lối rẽ đầy nghiệt ngã và bi kịch.

Ở tuổi xế chiều, thay vì được hưởng an nhàn, nữ nghệ sĩ vang bóng một thời lại phải sống trong cảnh nghèo khó và bệnh tật bủa vây. Bà cùng người em gái tá túc trong một phòng trọ chật hẹp, cũ kỹ tại TP.HCM, sống dựa vào việc bán vé số qua ngày.

Đôi chân đau nhức vì bệnh khớp khiến việc đi lại trở nên cực hình, nhưng bà vẫn phải kiên trì mưu sinh dưới cái nắng gắt hay những cơn mưa bất chợt. Hình ảnh "cô đào" kiêu sa năm nào giờ gầy gò, khắc khổ giữa dòng đời ngược xuôi khiến ai biết đến cũng không khỏi xót xa.

Dù cuộc sống bế tắc, bà vẫn giữ lòng tự trọng, không muốn làm phiền lụy quá nhiều đến đồng nghiệp hay khán giả.

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt