Cô bé 12 tuổi giúp tìm ra kẻ sát nhân hàng loạt

7h10 ngày 7/1/1994, Becky Savarese (12 tuổi) vừa nghe nhạc vừa đi bộ đến trường ở thành phố Pittsfield (bang Massachusetts, Mỹ). Tại ngã tư, Becky bị một người đàn ông trung niên có ria mép tiếp cận. Cô bé bỏ tai nghe ra và nghe thấy hắn nói: "Có thấy súng không? Hãy làm theo mọi điều tao nói".

Hắn dẫn Becky đi đến nơi đậu xe tải, bảo cô bé lên xe. Suy nghĩ "mình không thể lên chiếc xe đó" nên Becky giả vờ lên cơn hen suyễn. Khi cô bé cởi balô ra, hắn cố gắng túm lấy cô bé nhưng chỉ chộp được chiếc balô, Becky lập tức bỏ chạy. Thấy thế, hắn nhảy vào xe tải phóng vụt đi. Becky tình cờ gặp một người đàn ông đang dọn tuyết trên vỉa hè, liền nhờ gọi cảnh sát. Cùng lúc đó, một nhân chứng cũng trình báo vụ việc và cung cấp 3 con số từ biển số xe tải. Cảnh sát Pittsfield phát hiện chiếc xe tải đang đỗ trong lối đi riêng ở một khu dân cư. Chủ nhà nói rằng đã cho người bạn tên Lewis Lent (43 tuổi) mượn xe.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Lewis phủ nhận biết Becky. Tuy nhiên, khi khám xét xe, cảnh sát phát hiện balô của Becky, một khẩu súng, băng dính và dây phơi quần áo - những dụng cụ được cho là để bắt cóc. Hắn bị cáo buộc bắt cóc và tấn công bằng vũ khí gây chết người. Các điều tra viên còn nghi ngờ Lewis liên quan đến những đứa trẻ mất tích khác. Sau nhiều cuộc thẩm vấn, Lewis tiết lộ nhiều điều về bản thân và kể về kế hoạch bắt cóc các nạn nhân. Hắn kể đã đưa nạn nhân về nhà, nhốt vào nơi giống như quan tài nhưng vẫn giữ cho nạn nhân sống để có thể sử dụng bất cứ khi nào.

Nhà chức trách ghi nhận Becky đã giúp phá án. Thanh tra cảnh sát New York Frank Lawrence cho biết: "Cô bé đã trốn thoát. Điều đó giúp chúng tôi tìm ra Lewis Lent". Còn theo ủy viên công tố Jeffrey Carpenter, Becky không chỉ tự cứu mình mà còn cứu nhiều đứa trẻ khác vì Lewis Lent ngày càng gây án thành thạo hơn. Lục soát phòng ngủ của Lewis, điều tra viên tìm thấy một bức vách ngăn bằng gỗ vào nơi hắn thực hiện tội ác.

Lewis khai về Jimmy Bernardo, cậu bé 12 tuổi mất tích 3 năm trước ở Pittsfield. Jimmy được nhìn thấy lần cuối bên ngoài Trung tâm chiếu phim Pittsfield Plaza vào khoảng 17h ngày 22/10/1990. Một tháng sau, thi thể cậu bé được phát hiện cách đó 320 km trên con đường đất ở vùng nông thôn Newfield, New York. Lúc đó, Lewis là nhân viên quét dọn tại trung tâm chiếu phim. Hắn kể rằng, khi Jimmy dừng trước rạp để đợi bạn, hắn đã cho Jimmy tiền, dẫn cậu bé vào trong, khống chế và bắt cóc nạn nhân. Lewis khai rằng đã lái xe đưa Jimmy đến một vùng nông thôn hẻo lánh, bóp cổ nạn nhân và bỏ thi thể ở đó.

Sau tiết lộ kinh hoàng đó, các điều tra viên tiếp tục gây sức ép để hỏi Lewis về nạn nhân Sara Anne Wood (12 tuổi) mất tích ở thị trấn Sauquoit, New York, ngày 18/8/1993. Họ càng thăm dò, phản ứng của hắn càng mạnh. Cuối cùng, Lewis thú nhận đã bắt cóc, cưỡng hiếp rồi giết cô bé. Lewis vẽ cho nhà chức trách một bản đồ chỉ nơi chôn thi thể Sara, gần hồ Blue Mountain. Trong vòng vài giờ, cảnh sát từ khắp tiểu bang New York được điều động tìm kiếm khu vực này. Trong hơn 50 ngày, họ tìm kiếm Sara trong tình trạng ngập tuyết nhưng không thấy gì. Cùng lúc, Lewis phải đối mặt với cáo buộc giết người ở cả Massachusetts và New York. Lewis thừa nhận thường lái xe đường dài để săn tìm trẻ em và bắt cóc.

Năm 1995, Lewis bị kết tội cố ý bắt cóc Becky và bị kết án từ 17 đến 20 năm tù. Hơn một năm sau, hắn bị tuyên án chung thân vì tội giết Jimmy. Tiếp đến, tháng 6/1996, Lewis bị kết án tù chung thân trong vụ Sara. Lời khai ban đầu của Lewis rằng đã chôn cô bé ở gần hồ Blue Mountain được chứng minh là lời nói dối. Vì vậy, các điều tra viên tiếp tục đến thăm Lewis trong tù, hy vọng rằng theo thời gian, hắn sẽ tiết lộ nơi chôn Sara, thậm chí có thể tiết lộ vụ sát hại những nạn nhân khác.

Trong khoảng 20 lần trò chuyện, Lewis tiết lộ thường xuyên bị mất trí nhớ tạm thời và khẳng định mình có một bản ngã xấu xa gọi là "Steven". Hắn nói bản thân như bị chia đôi, mặt tốt rất sùng đạo, mặt xấu thôi thúc hắn làm những điều khủng khiếp, không thể ngăn cản. Các bạn cũ mô tả Lewis là người tốt bụng, thông minh, khiêm tốn, ít nói, được trẻ em yêu quý. Julia Cowley, chuyên gia phân tích tội phạm của FBI, cho biết mọi người thường khó có thể hiểu được rằng một người đàn ông rất sùng đạo, lịch sự và tốt bụng lại có bản chất trái ngược là săn lùng, cưỡng hiếp và sát hại trẻ em. Theo Julia Cowley, việc giúp đỡ người xung quanh là cách có thể che giấu con người thật của Lewis, để giành được lòng tin của mọi người, từ đó thao túng và kiểm soát họ.

Năm 2013, Lewis lại đưa ra một lời thú nhận khác. 9 tháng trước khi Sara bị bắt cóc, thiếu niên khuyết tật 16 tuổi Jamie Lusher bị mất tích ở Westfield, Massachusetts. Jamie được nhìn thấy lần cuối khi đạp xe qua bãi đậu xe của một nhà hàng. Chiếc xe đạp của Jamie sau đó được tìm thấy trong một khu rừng gần đó. Lewis nói với các điều tra viên rằng sau khi bắt cóc và giết Jamie, hắn vứt xác thiếu niên này xuống ao nước ở Becket, Massachusetts. Nhà chức trách cử thợ lặn tìm kiếm nhưng không thấy gì. Nhà chức trách quyết định không buộc tội Lewis về tội giết Jamie với hy vọng rằng một ngày nào đó, hắn sẽ dẫn họ đến nơi giấu thi thể.

Trong nỗ lực tìm nạn nhân mất tích, ủy viên công tố Jeffrey Carpenter đưa Lewis ra khỏi tù ở Massachusetts về New York. Suốt 3 ngày, họ lái xe gần nghìn cây số đưa hắn đi khắp nơi với hy vọng hắn sẽ tiết lộ bất cứ điều gì có thể giúp họ tìm thấy Sara. Chính quyền New York chấm dứt hoạt động này sau khi nhất trí rằng Lewis chắc chắn biết Sara ở đâu, chỉ là không muốn nói cho họ biết.

Tháng 11/2023, các điều tra viên quay trở lại tìm kiếm tại rừng quốc gia Green Mountain ở Vermont, sau khi họ xác định được một khu vực có các địa danh mà Lewis đã nhắc đến trong nhiều cuộc trò chuyện. Dẫu lại thất bại, chính quyền địa phương cho biết họ sẽ không ngừng tìm kiếm Sara và Jamie.

