Vụ người cha b.ắ.n tài xế c.á.n c.h.ế.t con mình, Viện kiểm sát nhân dân tối cao vào cuộc

Sáng 29-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thân nhân của ông Nguyễn Vĩnh Phúc (43 tuổi, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết ông đã qua đời tối qua tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) do vết thương quá nặng.

Ông Phúc là người dùng súng tự chế bắn tài xế lái xe tải cán chết con mình hồi tháng 9-2024.

"Hôm nay Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã liên hệ gia đình để làm việc liên quan đến vụ tai nạn khiến con gái Phúc mất. Khi Phúc qua đời, gia đình đưa thi thể về nhà định làm đám tang, nhưng hôm nay Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo sẽ tổ chức khám nghiệm tử thi", người thân của ông Phúc cho hay.

Riêng người bị bắn là N.V.B.T. (33 tuổi, quê quán huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) hiện đã qua cơn nguy kịch sau nhiều ca phẫu thuật và đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, hiện bệnh nhân T. tri giác lơ mơ chưa hồi phục, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Theo các bác sĩ, do viên đạn đi xoáy nên gây tổn thương ở não, vỡ nhiều mảnh xương trán, đi vào vùng chẫm, làm tụ máu ngoài màng cứng... Tuy nhiên đạn đã được lấy ra, hy vọng não hồi phục sớm.

Liên quan vụ tai nạn khiến con gái ông Phúc tử vong, nhiều bạn đọc bày tỏ: "Mong cơ quan chức năng lật lại vụ án... Vượt xe khi không bảo đảm an toàn là sai. Nếu ông T. không vượt ẩu thì cháu Tr. có bị tai nạn không? Cần xem xét lại hồ sơ vụ án để trả lại công bằng cho cháu và gia đình…".

Luật sư Lê Ngọc Luân (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định theo kết luận của cơ quan chức năng thì vụ tai nạn có lỗi hỗn hợp. Nạn nhân lẫn tài xế đều có lỗi, nhưng lỗi của nạn nhân Tr. không phải là yếu tố để xem xét có khởi tố vụ án hay không. Còn lỗi của tài xế T. đã gây ra hậu quả chết người.

"Theo điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 thì lỗi của tài xế T. đã gây ra hậu quả chết người khi lấn làn gây tai nạn. Yếu tố này đã đủ và cần để khởi tố vụ án hình sự. Lỗi của cháu Tr. nếu có cũng chỉ là tình tiết xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho tài xế xe tải…", luật sư Luân phân tích.

