Thi thể người phụ nữ cháy đen vạch mặt kẻ sát nhân cuồng dâm

Bên ngoài lán nương không xa, công an tìm thấy chiếc điện thoại di động, cùng chiếc quần lửng màu hồng của chị Th. Thi thể nạn nhân đã bị cháy đen, tại vùng chẩm gáy phát hiện hai vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Tài sản trên người chị Th như đôi vòng tai vàng, vòng bạc đeo cổ, trâm cài tóc bằng bạc không bị mất. Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường, bước đầu công an nhận định đây là vụ án có dấu hiệu của tội phạm giết người, hiếp dâm, sau đó đối tượng đốt xác để phi tang. (Ảnh minh họa, nguồn internet)