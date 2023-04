Clip: Xe máy tông liên tiếp 2 ô tô, tài xế phản ứng cực nhanh tránh họa lớn

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên nhóm facebook về giao thông cho thấy, chiếc ô tô khách 16 chỗ đang di chuyển thì bị xe máy chở 2 người chạy phía sau tông mạnh vài đuôi. Cú tông mạnh khiến tài xế xe máy bị đập mặt mạnh vào đuôi ô tô khách.

Chiếc xe máy sau đó lao sang phải nhưng tài xế phản ứng nhanh dùng hai chân chống xuống đất để giữ thăng bằng và hãm tốc độ, trong khi người ngồi sau ngã khỏi xe và bị kéo trượt trên đường. Chiếc xe máy chỉ dừng lại khi húc tiếp vào đuôi ô tô dừng ven đường.

Hình ảnh vụ tai nạn thu hút hàng chục ý kiến bình luận, trong đó, không ít ý kiến cho rằng lái xe máy phóng nhanh, không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Trao đổi với PV về quy định xử lý hành vi không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ với tài xế xe máy, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết, Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000, tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng với lái xe máy có hành vi không chú ý quan sát, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy quá tốc độ gây tai nạn giao thông; không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe gây tai nạn giao thông.

