Clip: Say sưa nhún nhảy giữa đường bị xe máy tông, người đàn ông bị xử lý thế nào?

Mới đây, trên nhóm facebook về giao thông chia sẻ hình ảnh, người đàn ông say sưa nhảy múa giữa đường xe cơ giới di chuyển. Một lúc sau, một xe chiếc xe máy lao tới tông trúng người đàn ông đang nhảy múa theo tiếng nhạc sôi động. Cú tông mạnh từ xe máy khiến người đàn ông đang nhún nhảy ngã “chổng vó” giữa đường, trong khi người điều khiển xe máy cũng bị ngã.

Từ vụ việc trên trao đổi với PV về quy định xử lý với người đi bộ trên đường xe cơ giới, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết, Luật giao thông đường bộ tại điều 32 (quy định đối với “Người đi bộ”) quy định, người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường. Người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn.

Trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường.

“Điều 32 cũng nêu rõ, người đi bộ không được vượt qua dải phân cách, không đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy; khi mang vác vật cồng kềnh phải bảo đảm an toàn và không gây trở ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trong khi đó, Luật giao thông đường bộ có giải thích, phần đường xe chạy là phần của đường bộ được sử dụng cho phương tiện giao thông qua lại.

Như vậy, người đi bộ không được đi vào phần đường xe chạy. Việc đi bộ vào phần đường xe chạy có thể bị xử phạt, nếu gây tai nạn nghiêm trọng có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại nếu cơ quan có thẩm quyền xác định là đối tượng gây ra lỗi”, luật sư Kiên nói.

Về xử phạt, Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý cho biết, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, người đi bộ không đi đúng phần đường quy định; vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không bảo đảm an toàn sẽ bị phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng.

Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn