CLIP: Xe khách và xe đầu kéo tông nhau dính chặt ở ngã tư

Đến 11 giờ, ngày 28-8, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe khách giường nằm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, chiếc xe khách lưu thông trên Quốc lộ 13 tuyến hướng Bình Phước đi TP HCM.

Camera ghi lại thời điểm 2 xe tông nhau ngay ngã tư

Khi xe đi tới đoạn phường Mỹ Phước (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) thì xảy ra va chạm với chiếc xe đầu kéo mang biển số TP HCM đang rẻ trái.

Cú tông mạnh khiến 2 xe dính chặt đầu vào nhau. Tại hiện trường, đầu xe khách và xe đầu kéo hư hỏng nặng.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách không có hành khách nào, chỉ có 1 lái xe và 2 phụ xe, vụ tai nạn khiến 1 phụ xe bị thương.

Hiện Công an TP Bến Cát và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

